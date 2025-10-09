By Shubhangi Gupta
PUBLISHED Oct 09, 2025

गाय का दूध या भैंस का दूध, क्या है सही पसंद?

गाय का दूध हल्का और पचने में आसान होता है, जबकि भैंस का दूध गाढ़ा और भारी होता है।

1

भैंस के दूध में गाय के दूध से अधिक फैट कंटेंट होता है जो वजन बढ़ाने में सहायक हो सकता है।

2

गाय के दूध में ओमेगा-3 फैटी एसिड्स और विटामिन K होते हैं जो हृदय के लिए लाभकारी हैं।

3

भैंस का दूध कैल्शियम और प्रोटीन से भरपूर होता है जो हड्डियों के लिए अच्छा है।

4

गाय का दूध विटामिन B12 और विभिन्न खनिजों का अच्छा स्रोत है जो तंत्रिका तंत्र को सहायता करता है।

5

भैंस के दूध में अधिक चिकनाई होने के कारण इससे बने उत्पाद जैसे मक्खन, घी, पनीर, आदि अधिक मलाईदार होते हैं।

6

गाय के दूध में लैक्टोज की मात्रा भैंस के दूध से कम होती है जो लैक्टोज असहिष्णुता वालों के लिए बेहतर है।

7

भैंस का दूध अधिक कैलोरी और फैट प्रदान करता हैजो उच्च ऊर्जा आवश्यकता वाले लोगों के लिए उपयुक्त है।

8

अंततः, दोनों दूधों के अपने फायदे हैं और चुनाव व्यक्तिगत स्वास्थ्य आवश्यकताओं पर निर्भर करता है।

सही चुनाव

यह खबर सामान्य जानकारियों पर आधारित है। किसी भी तरह की विशेष जानकारी के लिए डॉक्टर से उचित सलाह लें।

नोट

