By Dheeraj Pal
PUBLISHED November 15, 2025
किस देश का राष्ट्रीय पशु गाय है?
भारत में गाय की पूजा होती है। ऐसे में कई लोगों को लगता है कि गाय भारत की राष्ट्रीय पशु है।
गाय की पूजा
लेकिन यह सच नहीं है। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि किस देश का राष्ट्रीय पशु गाय है?
गाय किस देश का राष्ट्रीय पशु?
बता दें कि नेपाल में गाय को आधिकारिक तौर पर राष्ट्रीय पशु माना जाता है।
नेपाल
जब नेपाल ने 2015 में अपने नए संविधान को अपनाया, तो गाय को औपचारिक रूप से आधिकारिक पशु के रूप में मान्यता दे दी गई।
नए संविधान
यह सिर्फ प्रतीकात्मक नहीं था, बल्कि यह बहुसंख्यक हिंदू आबादी की मान्यताओं को दर्शाता है जिनके लिए गाय पवित्र है।
बहुसंख्यक हिंदू आबादी
मुलुकी अपराध संहिता 2017 की धारा 289 के तहत नेपाल में गौहत्या को एक गंभीर अपराध माना जाता है।
गौहत्या अपराध
इस जुर्म में दोषी पाए जाने पर 3 साल तक की जेल और अतिरिक्त दंड मिल सकता है। इस कानून का काफी कड़ाई से पालन किया जाता है।
सजा
नेपाल में गाय को गौ माता के रूप में ही पूजा जाता है। यहां पर गाय पवित्रता, समृद्धि और ईश्वरीय आशीर्वाद का प्रतीक है।
प्रतीक
इसके उत्पाद दूध, घी, दही, मूत्र और गोबर सामूहिक रूप से पंचगव्य कहलाते हैं।
पंचगव्य
इनका इस्तेमाल अनुष्ठानों, मंदिर समारोह और शुद्धिकरण प्रथाओं में किया जाता है।
इस्तेमाल
