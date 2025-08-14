By Deepali Srivastava
PUBLISHED August 14, 2025
जानें क्या है 15 मिनट रिलेशनशिप रूल
लोग प्यार में जल्दी पड़ जाते हैं और फिर शादी के फैसले तक पहुंच जाते हैं। लेकिन शादी के बाद कपल्स के बीच अक्सर दूरियां आने लगती हैं।
रिलेशनशिप
फिर कपल्स परेशान होकर तलाक लेकर अलग होने का फैसला कर लेते हैं। अगर समय रहते लोग अपने रिश्ते को संभाल लें, तो ये नौबत न आये।
तलाक
आजकल कपल्स रिश्ते को बेहतर करने और एक दूसरे के साथ टाइम बिताने के लिए 15 मिनट रूल फॉलो कर रहे हैं। चलिए बताते हैं ये क्या है।
15 मिनट रूल
डॉक्टर संकल्प जैन का कहना है कि कपल्स को हर दिन 15-15 मिनट की एक्टिविटी करनी चाहिए। इसमें दोनों साथ समय बिता पाएंगे।
क्या है ये
योगा
कपल्स को सुबह उठकर साथ में 15 मिनट के लिए योगा, मॉर्निंग वॉक या फिर रनिंग करनी चाहिए। इससे पूरे दिन मन खुश रहेगा।
लंच या डिनर
कपल्स को दिनभर में 1 मील साथ में जरूर खानी चाहिए। फिर चाहे वो लंच हो या डिनर। ये मील स्किप नहीं होनी चाहिए।
नाइट वॉक
रात के खाने के बाद कपल्स को 15 मिनट के लिए वॉक पर भी जाना चाहिए। ऐसे में कपल्स वो बातें कर पाते हैं, जो वह नॉर्मल नहीं कह पाते।
3 पंद्रह मिनट
एक्सपर्ट के मुताबिक, अगर आप दिनभर में ये 3 चीजें 15-15 मिनट के लिए कर लेंगे। तो आपका रिश्ता बेहतर होगा और बॉन्डिंग भी।
सभी के लिए
ये रिलेशनशिप रूल हस्बैंड-वाइफ, लिव-इन पार्टनर सभी को फॉलो करने चाहिए। आप ये तरीका अपने पैरेंट्स के साथ भी अपना सकते हैं।
