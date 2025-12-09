By Navaneet Rathaur
PUBLISHED Dec 9, 2025
LIVE HINDUSTAN
दुनिया का एक ऐसा देश, जहां बोली जाती हैं 800 से अधिक भाषाएं
हमारे देश भारत में कई तरह की भाषाएं बोली जाती हैं। लेकिन दुनिया में एक ऐसा देश है, जहां 800 से भी ज्यादा जीवित भाषाएं बोली जाती हैं।
सबसे ज्यादा जीवित भाषा
दक्षिण प्रशांत महासागर में बसा पापुआ न्यू गिनी दुनिया का सबसे ज्यादा भाषाई विविधता वाला देश है। ऐसा नहीं है कि इस देश की आबादी बहुत ज्यादा है, लेकिन यहां 840+ भाषाएं बोली जाती हैं।
पापुआ न्यू गिनी
यहां हर 5-10 किलोमीटर पर नई भाषा शुरू हो जाती है। कई गांवों में लोग एक-दूसरे की भाषा नहीं समझते हैं। एक ही द्वीप पर सैकड़ों अलग-अलग भाषा में लोग बात करते हैं।
अलग-अलग भाषा
पूरी दुनिया में लगभग 7,000 भाषाएं हैं। इनमें से 12 फीसदी यानी 840+ सिर्फ पापुआ न्यू गिनी में बोली जाती हैं। UNESCO इसे 'भाषाओं का स्वर्ग' कहता है।
दुनिया की 12 फीसदी भाषाएं यहीं
यहां की 'रोतोकास' भाषा में सिर्फ 11 ध्वनियां हैं और यह दुनिया की सबसे छोटी वर्णमाला है। वहीं 'हिरी मोटू' और 'टोक पिसिन' यहां की मुख्य संपर्क भाषाएं हैं।
सबसे अनोखी भाषा
घने जंगल, ऊंचे पहाड़ और अलग-थलग द्वीपों की वजह से सदियों से लोग एक-दूसरे से कटे रहे। हर कबीले ने अपनी अलग भाषा बना ली, जिसके कारण इतनी विविधता है।
जंगल और पहाड़ों का कमाल
पापुआ न्यू गिनी की आधिकारिक भाषा अंग्रेजी है, लेकिन सिर्फ 1-2 फीसदी लोग ही बोलते हैं। ज्यादातर लोग अपनी स्थानीय भाषा या टोक पिसिन (पिजिन इंग्लिश) में बात करते हैं।
अंग्रेजी 1-2 फीसदी लोग बोलते हैं
पापुआ न्यू गिनी में सबसे दुखद बात ये है कि 100 से ज्यादा भाषाएं विलुप्त होने की कगार पर हैं। एक पीढ़ी में कई भाषाएं हमेशा के लिए खो चुकी हैं।
खतरे में हैं कई भाषाएं
इंडोनेशिया में 700+ भाषाएं हैं, लेकिन पापुआ न्यू गिनी अभी भी नंबर 1 है। वहीं भारत की बात करें, तो यहां 400+ भाषाएं हैं।
इंडोनेशिया है दूसरे नंबर पर
पापुआ न्यू गिनी सिखाता है कि भाषा सिर्फ बोलने की चीज नहीं, यह पूरी संस्कृति, इतिहास और पहचान होती है।
भाषा ही संस्कृति
