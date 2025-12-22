By Navaneet Rathaur
PUBLISHED Dec 22, 2025
दुनिया का एक ऐसा देश, जहां लाल लिपस्टिक लगाने पर हो सकती है जेल
लाल लिपस्टिक लगाना फैशन है, लेकिन एक देश में यह गुनाह है। वहां लाल लिपस्टिक लगाने वाली महिला को जेल तक हो सकती है। आइए जानते हैं इस देश के बारे में।
लाल लिपस्टिक पर बैन
उत्तर कोरिया में लाल लिपस्टिक लगाना सख्ती से प्रतिबंधित है। किम जोंग उन के द्वारा बनाए नियम के अनुसार, उत्तर कोरिया में लाल रंग सिर्फ राष्ट्रीय प्रतीक के लिए है।
उत्तर कोरिया
उत्तर कोरिया में लाल रंग कम्युनिस्ट पार्टी और किम परिवार का सिंबल है। आम लोग, खासकर महिलाएं लाल लिपस्टिक लगाती हैं, तो इसे सत्ता का अपमान माना जाता है।
लाल रंग का प्रतीक
लाल लिपस्टिक लगाते हुए पकड़े जाने पर पहले चेतावनी, फिर पब्लिक शेमिंग किया जाता है। बार-बार करने पर लेबर कैंप या जेल की सजा। कई महिलाओं को सिर्फ मेकअप के लिए दंड मिल चुका है।
सजा क्या होती है?
बता दें कि उत्तर कोरिया में लाल के अलावा ब्राइट रेड शेड्स, गोल्ड ज्वेलरी या वेस्टर्न स्टाइल मेकअप भी मना है। सिर्फ न्यूट्रल और हल्के कलर की इजाजत है।
ब्राइट कलर बैन
किम जोंग उन की बहन किम यो जोंग भी पब्लिक में कभी लाल लिपस्टिक नहीं लगाती हैं। सिर्फ हल्का पिंक या न्यूड शेड इस्तेमाल करती हैं। पूरे देश में एक जैसा नियम लागू है।
किम की बहन भी फॉलो करती है नियम
उत्तर कोरिया में सरकार का मानना है कि ब्राइट मेकअप पूंजीवादी प्रभाव है। इससे युवा वेस्टर्न कल्चर की तरफ आकर्षित होते हैं, जो रिजीम के लिए खतरा है।
क्यों है ये बैन?
उत्तर कोरिया में रेड लिपस्टिक बैन के बावजूद भी चीन बॉर्डर से स्मगलिंग होकर आती है। रिपोर्ट्स के अनुसार, महिलाएं घर में छुपकर लगाती हैं।
ब्लैक मार्केट में मिलती है लाल लिपस्टिक
उत्तर कोरिया में जींस, विदेशी हेयरस्टाइल, पियर्सिंग भी बैन हैं। महिलाओं को सिर्फ अप्रूव्ड ड्रेस और मेकअप पहनना पड़ता है।
अन्य सख्त नियम
उत्तर कोरिया में व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर इतना नियंत्रण है कि लाल लिपस्टिक जैसी छोटी चीज भी अपराध बन जाती है।
रेड लिपस्टिक लगाना अपराध
