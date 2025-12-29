By Navaneet Rathaur
PUBLISHED Dec 29, 2025
दुनिया में सबसे पहले इस देश में नया साल देता है दस्तक, बदल जाता है कैलेंडर
जैसे ही घड़ी 31 दिसंबर की मध्यरात्रि पार करती है, दुनिया का एक हिस्सा सबसे पहले नए साल में प्रवेश करता है। वो कौन सा देश है? आइए जानते हैं इस जगह के बारे में विस्तार से।
सबसे पहले नया साल
प्रशांत महासागर में बसा छोटा सा द्वीप देश किरिबाती दुनिया में सबसे पहले नया साल मनाता है। नया साल 2026 भी यहां सबसे पहले आएगा।
किरिबाती
किरिबाती का किरितिमाती (क्रिसमस आइलैंड) सबसे पूर्वी द्वीप है। इंटरनेशनल डेट लाइन के ठीक पास होने से यहां सूरज सबसे पहले उगता है और नया साल शुरू होता है।
किरितिमाती द्वीप
किरिबाती UTC+14 टाइम जोन में है, जो दुनिया का सबसे आगे का टाइम जोन है। जब भारत में शाम 6:30 बजे होंगे, वहां नया साल शुरू हो चुका होगा।
टाइम जोन का खेल
1995 में किरिबाती ने इंटरनेशनल डेट लाइन को अपने फेवर में शिफ्ट किया। इससे पूरा देश एक ही दिन में रहता है और किरितिमाती सबसे पहले नया साल मनाता है।
1995 में बदली डेट लाइन
किरिबाती के बाद चैथम आइलैंड (न्यूजीलैंड) और फिर ऑकलैंड में नया साल आता है। लेकिन किरिबाती हमेशा नंबर 1 रहता है।
न्यूजीलैंड
किरिबाती के छोटे द्वीपों पर चर्च में प्रार्थना, पारंपरिक डांस, फैमिली गेदरिंग और समुद्र किनारे आतिशबाजी कर नया साल मनाया जाता है। सादगी से लेकिन खुशी से नया साल वेलकम करते हैं।
किरिबाती में नया साल
भारत UTC+5:30 है। किरिबाती UTC+14 होने से भारत से 8 घंटे 30 मिनट आगे है। जब भारत में 31 दिसंबर शाम होगी, वहां 1 जनवरी सुबह हो चुकी होगी।
भारत से कितना आगे?
सबसे आखिर में नया साल अमेरिकन सामोआ और बेकर आइलैंड में आता है। यहां किरिबाती से 26 घंटे बाद नए साल का आगाज होता है।
सबसे अंतिम में नया साल
31 दिसंबर 2025 की मध्यरात्रि पर किरितिमाती द्वीप पर सबसे पहले 'Happy New Year 2026' बोला जाएगा। वहां सूरज उगते ही नया साल शुरू हो जाएगा।
Happy New Year 2026
