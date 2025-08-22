By Navaneet Rathaur
Aug 21, 2025
भारत के पड़ोसी देश, जहां घर में शेर-बाघ और चीता पालते हैं लोग
भारत में शेर, बाघ और चीता जैसे जंगली जानवरों को पालना गैरकानूनी है, लेकिन कुछ पड़ोसी देशों में लोग इन्हें पालतू बनाकर रखते हैं। आइए जानें ऐसे देशों के बारे में।
जंगली जानवरों को पालना
पाकिस्तान, खासकर पंजाब प्रांत में, सरकार ने शेर, बाघ, चीता, जैगुआर और प्यूमा जैसे जंगली जानवरों को घर में पालने की अनुमति दी है। लोग इन्हें रईसी के प्रतीक के रूप में पालते हैं।
पाकिस्तान
पाकिस्तान में वेबसाइट्स जैसे petsfactory.pk पर शेर, बाघ और चीता के बच्चे कम कीमत पर बिकते हैं, जिनकी होम डिलीवरी भी होती है।
शेर-बाघ की ऑनलाइन खरीदारी
थाईलैंड में शेर, बाघ और चीता पालने की कानूनी अनुमति है, बशर्ते नियमों का पालन हो। वहां एग्जॉटिक एनिमल कैफे भी हैं, जहां लोग इन जानवरों के साथ समय बिताते हैं।
थाईलैंड
थाईलैंड में जंगली जानवरों को पालने के लिए लाइसेंस और सुरक्षा इंतजाम जरूरी हैं। बिना अनुमति के यह गैरकानूनी है, लेकिन अमीर लोग इसे शौक के तौर पर अपनाते हैं।
थाईलैंड के नियम
श्रीलंका में कुछ लोग विशेष अनुमति के साथ जंगली जानवर पालते हैं, हालांकि यह आम नहीं है। सख्त नियमों के कारण यह प्रथा सीमित है।
श्रीलंका
भारत में वाइल्डलाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत शेर, बाघ और चीता जैसे जंगली जानवरों को पालना गैरकानूनी है। यह प्रकृति और जानवरों की सुरक्षा के लिए है।
भारत में सख्त कानून
जंगली जानवरों को घर में पालने से उनकी प्राकृतिक जीवनशैली प्रभावित होती है और इकोसिस्टम पर बुरा असर पड़ता है। यह उनकी प्रजातियों के लिए खतरा बन सकता है।
जंगली जानवरों को पालने का असर
शेर, बाघ और चीता जैसे जानवर पालना खतरनाक हो सकता है। ये हमला कर सकते हैं और इन्हें पालने के लिए विशेष प्रशिक्षण और संसाधन चाहिए।
खतरनाक शौक के जोखिम
भारत के पड़ोसी देशों में शेर-बाघ पालने की अनुमति हो सकती है, लेकिन यह पर्यावरण के लिए हानिकारक है। प्रकृति के संतुलन के लिए जंगली जानवरों को जंगल में ही रहने दें।
प्रकृति और जानवरों की सुरक्षा
