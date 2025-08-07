By Shubhangi Gupta
PUBLISHED August 07, 2025
LIVE HINDUSTAN
Travel
K अक्षर से शुरू होने वाले देशों के नाम!
केन्या: पूर्वी अफ्रीका में स्थित, यह देश वन्यजीवन और सफारी के लिए प्रसिद्ध है।
1
कुवैत: पश्चिम एशिया में स्थित, यह देश तेल संपदा के लिए विख्यात है।
2
कजाखस्तान: मध्य एशिया का यह देश अपने विशाल क्षेत्रफल के लिए जाना जाता है।
3
कोसोवो: यूरोप का नवीनतम देश, बाल्कन संस्कृति और ऐतिहासिक धरोहर।
4
किर्गिजस्तान: पहाड़ी इलाकों और नोमाडिक संस्कृति के लिए जाना जाता है।
5
किरिबाती: प्रशांत महासागर में एक द्वीपीय राष्ट्र, अपने सुंदर द्वीपों के लिए जाना जाता है।
6
कोरिया (उत्तर और दक्षिण): एशिया महाद्वीप में दो स्वतंत्र देशों के रूप में विभाजित।
7
इन देशों की यात्रा ना केवल भौगोलिक ज्ञान बढ़ाती है बल्कि सांस्कृतिक समृद्धि का भी अनुभव कराती है।
यात्रा
मसूरी के आस-पास घूमने की जगहें!
Click Here