By Shubhangi Gupta
PUBLISHED Sept 20, 2025
Entertainment
बॉलीवुड के न्यू पेरेंट्स, खूबसूरत तस्वीरें
सिद्धार्थ मल्होत्रा और कियारा आडवाणी कुछ समय पहले ही एक बेटी के माता-पिता बने हैं।
रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण भी एक बेटी के कूल पेरेंट्स हैं और खूब चर्चा में भी रहते हैं।
रणबीर कपूर और आलिया भट्ट अपनी बेटी राहा के साथ खूबसूरत पल साझा करते रहते हैं।
सोनम कपूर और आनंद आहूजा भी एक बेटे के माता-पिता हैं जिसका नाम वायु आहूजा है।
अनुष्का शर्मा और विराट कोहली बेटी वामिका और बेटे अकाय के कूल माता-पिता हैं।
प्रियंका चोपड़ा और निक जोनस भी अपनी बेटी मालती मैरी के साथ मस्ती भरे पल साझा करते रहते हैं।
अमृता राव और आरजे अनमोल भी बेटे वीर के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करते नजर आते हैं।
करीना कपूर खान भी अपने दोनों बेटों के साथ फन लविंग मॉमेंट्स शेयर करती हैं जिन्हें फैंस भी काफी पसंद करते हैं।
