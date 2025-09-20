By Shubhangi Gupta
PUBLISHED Sept 20, 2025

LIVE HINDUSTAN
 Entertainment

बॉलीवुड के न्यू पेरेंट्स, खूबसूरत तस्वीरें

सिद्धार्थ मल्होत्रा और कियारा आडवाणी कुछ समय पहले ही एक बेटी के माता-पिता बने हैं।

1

रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण भी एक बेटी के कूल पेरेंट्स हैं और खूब चर्चा में भी रहते हैं।

2

रणबीर कपूर और आलिया भट्ट अपनी बेटी राहा के साथ खूबसूरत पल साझा करते रहते हैं।

3

सोनम कपूर और आनंद आहूजा भी एक बेटे के माता-पिता हैं जिसका नाम वायु आहूजा है। 

4

Instagram: sonamkapoor

अनुष्का शर्मा और विराट कोहली बेटी वामिका और बेटे अकाय के कूल माता-पिता हैं।

5

प्रियंका चोपड़ा और निक जोनस भी अपनी बेटी मालती मैरी के साथ मस्ती भरे पल साझा करते रहते हैं।

6

अमृता राव और आरजे अनमोल भी बेटे वीर के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करते नजर आते हैं।

7

करीना कपूर खान भी अपने दोनों बेटों के साथ फन लविंग मॉमेंट्स शेयर करती हैं जिन्हें फैंस भी काफी पसंद करते हैं।

8

इन एक्ट्रेस ने निभाया रानी का किरदार, ना सिर्फ हुई खूबसूरती की तारीफ बल्कि करोड़ों में भी की कमाई

 Click Here