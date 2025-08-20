By Deepali Srivastava
एक्ट्रेस वर्षा बोलम्मा के रॉयल साड़ी लुक्स

एक्ट्रेस वर्षा बोलम्मा तमिल और तेलुगू फिल्मों में काम करती हैं। वह बेहतरीन हीरोइन हैं और फिर से अपने काम की वजह से चर्चा में हैं।

वर्षा बोलम्मा

नई सीरीज कॉन्स्टेबल कनकम रिलीज हुई है, इसमें वर्षा ने लीड रोल निभाया है। उनकी एक्टिंग की खूब सराहना हो रही है।

कॉन्स्टेबल कनकम

एक्टिंग के अलावा वर्षा फैशन स्टार भी हैं। उन्हें साड़ी पहनना काफी पसंद है और अब लोग उनकी साड़ियों की फोटोज देखकर उन्हें नया क्रश कह रहे हैं।

साड़ी लुक्स

आसमानी रंग की सिल्वर बॉर्डर वाली साड़ी वर्षा ने कैरी की है। वर्षा का ये साड़ी लुक क्लासी और सुंदर लग रहा है।

बॉर्डर साड़ी

सिंपल वाइन साड़ी

वाइन कलर की साड़ी वर्षा ने स्टाइल की है। इस पर उन्होंने जरी वर्क वाला ब्लाउज पहना है। ये सुंदर लग रही है।

सिल्क साड़ी

साउथ की सिल्क साड़ियां भी वर्षा को पहनना काफी पसंद  है। उन्होंने ऑफ व्हाइट-येलो कलर की ये साड़ी पहनी है।

ब्लैक कॉटन साड़ी

वर्षा ने ब्लैक कलर की कॉटन साड़ी स्टाइल की है। साड़ी पर उनका रेड ब्लाउज स्टाइलिश लुक दे रहा है।

फ्लोरल प्रिंटेड

अगर आप सिंपल और सुंदर साड़ी कैरी करना चाहती हैं, तो वर्षा की तरह पिंक फ्लोरल प्रिंटेड साड़ी पहनें।

बनारसी साड़ी

वर्षा ने बनारसी स्टाइल वाली साड़ी पहनी है। उनकी ये ऑफ व्हाइट साड़ी और ब्लैक बॉर्डर अच्छी लग रही है।

रेड जॉर्जट साड़ी

एक्ट्रेस ने रेड कलर की हल्की जॉर्जट वाली साड़ी पहनी हुई है। सिंपल लुक के लिए इस तरह की साड़ियां अच्छी लगेंगी।

