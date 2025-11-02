By Dheeraj Pal
साइलेंट किलर है यह सांप, कोबरा से भी होता है जहरीला
दुनिया में कई प्रजातियों के सांप मौजूद हैं। कुछ सांप बेहद जहरीले होते हैं और कुछ नहीं।
प्रजातियां
आज हम आपको एक ऐसे ही जहरीले सांप के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसे साइलेंट किलर के नाम से भी जाना जाता है।
साइलेंट किलर
हम बात कर रहे हैं, कॉमन करैत की। यह भारत के चार सबसे जहरीले सांपों में शामिल है।
कॉमन करैत
एक्सपर्ट्स के अनुसार, इसके काटने के कुछ ही घंटों में व्यक्ति की मौत हो जाती है और पीड़ित को दर्द तक महसूस नहीं होता है।
दर्द नहीं होता है महसूस
कॉमन करैत को कोबरा से पांच गुना ज्यादा जहरीला माना गया है।
5 गुना ज्यादा जहरीला
खास बात यह है कि जब यह हमला करता है तो व्यक्ति को केवल हल्की सी चींटी काटने जैसी अनुभूति होती है।
अनुभूति
इसलिए ज्यादातर मामलों में लोगों को पता ही नहीं चलता कि उन्हें सांप ने काट लिया है।
नहीं पता चलता
यह प्रजाति भारत के अलावा नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका और पाकिस्तान जैसे देशों में भी पाई जाती है।
कहां पाया जाता है
ठंड के दिनों में यह सांप सबसे ज्यादा एक्टिव रहता है। यह रात में बाहर निकलता है और दिनभर छिपा रहता है।
ठंड में एक्टिव
एक्सपर्ट्स का कहना है कि कॉमन करैत जमीन पर सोने वालों के लिए ज्यादा खतरा पैदा करता है। शरीर की गर्माहट महसूस कर यह पास आ जाता है और शरीर से चिपक जाता है।
खासियत
