By Mohit
PUBLISHED Sep 12, 2025
LIVE HINDUSTAN
News
कर्नल सोफिया की सिस्टर की 10 तस्वीरें
ऑपरेशन
सिंदूर पर सैन्य
ब्रीफिंग
के बाद
कर्नल
सोफिया
कुरैशी
काफी मशहूर हुईं। आज भी हर कोई उनकी जमकर तारीफ करता है।
काफी मशहूर
Source: Insta
आज हम आपको कर्नल
सोफिया
की बहन से मिलवा रहे हैं और साथ ही ये भी बताएंगे कि वे क्या करती हैं।
आइए मिलिए
Source: Insta
सोफिया
की बहन का नाम
शाइना
सनसारा
है जो कि उनकी जुड़वा बहन हैं।
जुड़वा बहन
Source: Insta
शाइना
काफी पढ़ी-लिखी हैं और
फैशन
इंडस्ट्री
में
एक्टिव
हैं।
शाइना
अर्थशास्त्री,
पर्यावरणविद्
,
फैशन
डिजाइनर
हैं।
काफी पढ़ी-लिखी
Source: Insta
कर्नल
सोफिया
कुरैशी
की बहन मिस गुजरात, मिस इंडिया अर्थ 2017, मिस यूनाइटेड
नेशंस
2018 रह चुकी हैं।
मॉडलिंग करियर
Source: Insta
यही नहीं
शाइना
राइफल
शूटिंग में
गोल्ड
मेडलिस्ट
रह चुकी हैं। उन्हें राष्ट्रपति द्वारा ये सम्मान मिला था।
राइफल
शूटिंग
Source: Insta
शाइना
प्रकृति के प्रति भी अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाती हैं। उन्होंने गुजरात में एक लाख पेड़ लगाने की पहल की थी।
बखूबी निभाती हैं
Source: Insta
शाइना
सिस्टर
संग
स्पेशल
बॉन्ड
शेयर करती हैं।
शाइना
कई मौकों पर बहन की जमकर तारीफ भी कर चुकी हैं।
स्पेशल
बॉन्ड
Source: Insta
कर्नल
सोफिया
कुरैशी
की बहन के
इंस्टाग्राम
अकाउंट पर नजर डालने पर पता चलता है कि उन्हें घूमना-फिरना काफी पसंद है।
घूमने की शौकीन
Source: Insta
प्रियंका से उम्र में कितने बड़े हैं राहुल,
एजुकेशन
इतनी
Click Here