कर्नल सोफिया की सिस्टर की 10 तस्वीरें

ऑपरेशन सिंदूर पर सैन्य ब्रीफिंग के बाद कर्नल सोफिया कुरैशी काफी मशहूर हुईं। आज भी हर कोई उनकी जमकर तारीफ करता है।

काफी मशहूर

Source: Insta

आज हम आपको कर्नल सोफिया की बहन से मिलवा रहे हैं और साथ ही ये भी बताएंगे कि वे क्या करती हैं।

आइए मिलिए

Source: Insta

सोफिया की बहन का नाम शाइना सनसारा है जो कि उनकी जुड़वा बहन हैं।

 जुड़वा बहन

Source: Insta

शाइना काफी पढ़ी-लिखी हैं और फैशन इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। शाइना अर्थशास्त्री, पर्यावरणविद्, फैशन डिजाइनर हैं।

काफी पढ़ी-लिखी

Source: Insta

कर्नल सोफिया कुरैशी की बहन मिस गुजरात, मिस इंडिया अर्थ 2017, मिस यूनाइटेड नेशंस 2018 रह चुकी हैं।

मॉडलिंग करियर

Source: Insta

यही नहीं शाइना राइफल शूटिंग में गोल्ड मेडलिस्ट रह चुकी हैं। उन्हें राष्ट्रपति द्वारा ये सम्मान मिला था।

राइफल शूटिंग

Source: Insta

शाइना प्रकृति के प्रति भी अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाती हैं। उन्होंने गुजरात में एक लाख पेड़ लगाने की पहल की थी।

बखूबी निभाती हैं

Source: Insta

शाइना सिस्टर संग स्पेशल बॉन्ड शेयर करती हैं। शाइना कई मौकों पर बहन की जमकर तारीफ भी कर चुकी हैं।

स्पेशल बॉन्ड

Source: Insta

कर्नल सोफिया कुरैशी की बहन के इंस्टाग्राम अकाउंट पर नजर डालने पर पता चलता है कि उन्हें घूमना-फिरना काफी पसंद है।

घूमने की शौकीन

Source: Insta

