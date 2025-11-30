By Dheeraj Pal
PUBLISHED November 30, 2025
LIVE HINDUSTAN
Trending
सिर कटने के बाद हफ्तों जिंदा रहता है यह जीव
सोचिए अगर किसी भी प्राणी का सिर कट जाए तो उसके जिंदा रहने की संभावना बिल्कुल नहीं रहता है।
सिर कटना
सिर कटने के बाद करीब-करीब तुरंत प्राण त्याग देता है। लेकिन आज हम यहां पर एक ऐसे प्राणी की बात कर रहे हैं जो कि सिर कट जाने के बाद भी जिंदा रहता है।
जिंदा रहता है
जी हां, ये प्राणी आपके किचन में पाया जाता है। इसका नाम कॉकरोच है।
कॉकरोच
कॉकरोच अपने सिर के बिना भी करीब एक हफ्ते तक जिंदा रह सकता है।
हफ्तों तक जिंदा
यह कोई कुदरत का करिश्मा नहीं, बल्कि इसके पीछे साइंस है। कॉकरोच का दिमाग सिर्फ सिर्फ उसके सिर में नहीं, बल्कि पूरे शरीर में होता है।
साइंस
इसके अलावा कॉकरोच के शरीर में ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है।
सिस्टम
इसका मतलब है कि कॉकरोच नाक से नहीं बल्कि शरीर पर उसके छोटे-छोटे छिद्रों के जरिए सांस लेता है।
ऐसे सांस लेते हैं
यही वजह है कि उसकी सांसें सिर कटने के बाद भी चलती रहती हैं।
सांसें चलती रहती है
इसीलिए अगर किसी कॉकरोच का सिर कट भी जाता है तो वो करीब एक हफ्ते तक बिना सिर के भी जिंदा रह सकता है।
वजह
कॉकरोच की की कहानी पृथ्वी के उस दौर शुरू होती है, जो लगभग 35 करोड़ साल पहले था। ऐसे में कॉकरोच डायनासोर से भी बहुत पुराने हैं।
कितने पुराने
भारत के किस शहर को कहा जाता है 'वाइन सिटी'?
Click Here