कोबरा या किंग कोबरा, कौन ज्यादा जहरीला?
कोबरा और किंग कोबरा दोनों की गिनती जहरीले सांप में होती है।
जहरीले सांप
दोनों ही सांप कोबरा परिवार से आते हैं। लेकिन आकार, विष की ताकत और इंसानी जिंदगी पर असर के मामले में बहुत अलग हैं।
अलग
किंग कोबरा दुनिया का सबसे बड़ा जहरीला सांप है। इसकी लंबाई 19 फीट तक हो सकती है।
किंग कोबरा की लंबाई
किंग कोबरा का वजन लगभग 15 पाउंड तक होता है। यह ज्यादातर दूसरे सांपों को खाता है, यहां तक कि कोबरा को भी
वजन
दूसरी ओर, इंडियन कोबरा आम तौर पर 6–7 फीट लंबा होता है और 2.5–6 पाउंड तक वजन का होता है।
कोबरा
कभी-कभी कोबरा 10 फीट तक भी बढ़ सकता है, लेकिन फिर भी किंग कोबरा से काफी छोटा होता है।
कोबरा की लंबाई
किंग कोबरा का जहर खतरनाक तो है, लेकिन इंसानों के लिए उतना घातक नहीं जितना इंडियन कोबरा का।
घातक कौन
किंग कोबरा एक बार में लगभग 1000 mg जहर छोड़ सकता है। इसका जहर बड़े शिकार (जैसे सांप) को मारने के लिए बना है।
किंग कोबरा कितना जहरीला
कोबरा एक बार में 170–250 mg तक जहर डाल सकता है, जो 10 लोगों की जान लेने के लिए काफी है।
कोबरा का जहर
इसका जहर ज्यादा ताकतवर होता है और यही वजह है कि इसे “बिग फोर” में गिना जाता है।
ज्यादा ताकतवर
