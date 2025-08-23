By Shubhangi Gupta
PUBLISHED August 23, 2025
वॉशिंग मशीन की सफाई के स्मार्ट टिप्स
वॉशिंग मशीन की नियमित सफाई से इसकी उम्र बढ़ती है और कपड़े भी बेहतर धुलते हैं।
वॉशिंग मशीन की सफाई
हर महीने खाली मशीन में गर्म पानी और सिरका डालकर एक चक्र चलाएं, यह अंदरूनी हिस्सों को साफ करेगा।
ड्रम के अंदर और दरवाजे के रबर गास्केट को नम कपड़े से पोंछकर साफ करें।
फिल्टर को नियमित रूप से निकालकर साफ करें, इससे जमा हुआ लिंट और छोटे कचरे हटेंगे।
वॉशिंग मशीन के बाहरी हिस्से को भी साफ रखें, धूल और गंदगी से बचाएं।
वॉशिंग मशीन को समतल सतह पर रखें, इससे शोर और कंपन कम होगा।
अधिक फोम बनने से बचने के लिए सही मात्रा में डिटर्जेंट का उपयोग करें।
अगर मशीन में बदबू आ रही हो तो बेकिंग सोडा और सिरका का उपयोग करके साफ करें।
