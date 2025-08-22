By Shubhangi Gupta
चित्रांगदा सिंह का क्लासिक सूट स्टाइल

बॉलीवुड एक्ट्रेस चित्रांगदा सिंह फिल्मों से ज्यादा अपने स्टाइल के लिए चर्चा में रहती हैं। एथनिक अटायर में भी वो बहुत सुंदर लगती हैं।

चित्रांगदा सिंह

Instagram: chitrangda

चित्रांगदा की एथनिक वॉर्डरोब में एक एक से एक सूट सेट्स हैं जिन्हें पहने वो परफेक्ट फैशन गोल्स देती हैं।

फैशन गोल्स

Instagram: chitrangda

सुर्ख लाल रंग के अनारकली सूट में चित्रांगदा बेहद खूबसूरत लग रही हैं और दुपट्टा लुक में चार चांद लगा रहा है।

सुर्ख लाल

Instagram: chitrangda

डार्क ग्रीन कलर के सूट में भी चित्रांगदा का लुक एकदम सोबर और एलिगेंट है।

बॉटल ग्रीन

Instagram: chitrangda

व्हाइट और गोल्ड कलर टोन में चित्रांगदा का ये फ्रॉक सूट शानदार है और वो एकदम कूल भी लग रही हैं।

फ्रॉक सूट

Instagram: chitrangda

गोल्ड और आइवरी कलर के इस सूट में चित्रांगदा का लुक एकदम रॉयल और क्लासिक है।

रॉयल

Instagram: chitrangda

चित्रांगदा का ये व्हाइट चिकनकारी सूट लाजवाब है और उन्होंने बखूबी स्टाइल भी किया है।

चिकनकारी

Instagram: chitrangda

मस्टर्ड कलर के इस अनारकली सूट में चित्रांगदा का लुक बेस्ट है और वो परफेक्ट फेस्टिव वाइब्स दे रही हैं।

फेस्टिव रेडी

Instagram: chitrangda

