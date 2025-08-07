By Shubhangi Gupta
PUBLISHED August 09, 2025

LIVE HINDUSTAN
 Fashion

चित्रांगदा सिंह का लहंगा ग्लैमर!

बॉलीवुड एक्ट्रेस चित्रांगदा सिंह अपने स्टाइल के लिए भी जानी जाती हैं। वेस्टर्न और बोल्ड ही नहीं, उनका एथनिक फैशन भी सुपरहिट है।

चित्रांगदा सिंह

Instagram: chitrangda

उनके लहंगा लुक्स भी विविधता और एलिगेंस से भरपूर होते हैं जो हर खास मौके के लिए परफेक्ट लगते हैं।

लहंगा लुक्स

Instagram: chitrangda

चित्रांगदा के लहंगे में रंगों का चयन बोल्ड और ब्राइट होता है जो उत्सव की रौनक बढ़ा देते हैं।

कमाल चॉइस

Instagram: chitrangda

चित्रांगदा के लहंगा लुक्स में फ्यूजन का तड़का देखने को मिलता है। वो ट्रेडिशनल लुक्स को मॉडर्न टच बखूबी देती हैं।

फ्यूजन का तड़का

Instagram: chitrangda

लहंगा चोली के साथ-साथ चित्रांगदा के ब्लाउज डिजाइन भी एकदम यूनिक और स्टाइलिश होते हैं।

ब्लाउज डिजाइन

Instagram: chitrangda

चित्रांगदा के लहंगा स्टाइल में दुपट्टा ड्रेपिंग की कला भी खास होती है जो लुक को और भी ग्रेसफुल बनाती है।

दुपट्टा ड्रेपिंग

Instagram: chitrangda

उनके लहंगा आउटफिट्स आपको शादी, फेस्टिवल या किसी भी सेलिब्रेशन के लिए इंस्पिरेशन दे सकते हैं।

फैशनिस्टा

Instagram: chitrangda

आप भी अपने सिंपल लहंगा लुक्स में स्टाइल का तड़का लगाना चाहती हैं तो तित्रांगदा के लुक्स जरूर फॉलो कर सकती हैं।

करें फॉलो

Instagram: chitrangda

फेस्टिव रेडी: रुपाली गांगुली का काफ्तान सूट!

 Click Here