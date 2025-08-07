By Shubhangi Gupta
August 09, 2025
चित्रांगदा सिंह का लहंगा ग्लैमर!
बॉलीवुड एक्ट्रेस चित्रांगदा सिंह अपने स्टाइल के लिए भी जानी जाती हैं। वेस्टर्न और बोल्ड ही नहीं, उनका एथनिक फैशन भी सुपरहिट है।
चित्रांगदा सिंह
उनके लहंगा लुक्स भी विविधता और एलिगेंस से भरपूर होते हैं जो हर खास मौके के लिए परफेक्ट लगते हैं।
लहंगा लुक्स
चित्रांगदा के लहंगे में रंगों का चयन बोल्ड और ब्राइट होता है जो उत्सव की रौनक बढ़ा देते हैं।
कमाल चॉइस
चित्रांगदा के लहंगा लुक्स में फ्यूजन का तड़का देखने को मिलता है। वो ट्रेडिशनल लुक्स को मॉडर्न टच बखूबी देती हैं।
फ्यूजन का तड़का
लहंगा चोली के साथ-साथ चित्रांगदा के ब्लाउज डिजाइन भी एकदम यूनिक और स्टाइलिश होते हैं।
ब्लाउज डिजाइन
चित्रांगदा के लहंगा स्टाइल में दुपट्टा ड्रेपिंग की कला भी खास होती है जो लुक को और भी ग्रेसफुल बनाती है।
दुपट्टा ड्रेपिंग
उनके लहंगा आउटफिट्स आपको शादी, फेस्टिवल या किसी भी सेलिब्रेशन के लिए इंस्पिरेशन दे सकते हैं।
फैशनिस्टा
आप भी अपने सिंपल लहंगा लुक्स में स्टाइल का तड़का लगाना चाहती हैं तो तित्रांगदा के लुक्स जरूर फॉलो कर सकती हैं।
करें फॉलो
