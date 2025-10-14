By Shubhangi Gupta
चीकू खाएं, सेहत बनाएं: 8 गजब के फायदे
चीकू, जिसे सपोटा भी कहा जाता है, एक पौष्टिक फल है जो विटामिन और मिनरल्स से भरपूर होता है।
चीकू में डाइटरी फाइबर होता है जो पाचन क्रिया को सुधारता है और कब्ज से राहत दिलाता है।
चीकू एनर्जी का अच्छा स्रोत है, इसमें नेचुरल शुगर्स होते हैं जो तुरंत ऊर्जा प्रदान करते हैं।
यह फल वजन प्रबंधन में सहायक होता है, क्योंकि यह कम कैलोरी वाला होता है और भूख को नियंत्रित करता है।
चीकू में विटामिन E होता है जो त्वचा की सुरक्षा करता है और उम्र बढ़ने के लक्षणों को कम करता है।
इसमें कैल्शियम, फॉस्फोरस और आयरन होते हैं जो हड्डियों की मजबूती और खून की कमी दूर करने में सहायक है।
चीकू खाने से रक्तचाप नियंत्रित रहता है, पोटेशियम की उपस्थिति के कारण यह हृदय स्वास्थ्य के लिए लाभकारी है।
चीकू में तनाव कम करने वाले तत्व होते हैं जो मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाते हैं।
नियमित चीकू का सेवन इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है, विटामिन C की प्रचुरता के कारण।
यह खबर सामान्य जानकारियों पर आधारित है, विशेष जानकारी के लिए डॉक्टर से उचित सलाह लें।
