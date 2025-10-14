By Shubhangi Gupta
PUBLISHED Oct 14, 2025

LIVE HINDUSTAN
 Health

चीकू खाएं, सेहत बनाएं: 8 गजब के फायदे

चीकू, जिसे सपोटा भी कहा जाता है, एक पौष्टिक फल है जो विटामिन और मिनरल्स से भरपूर होता है।

चीकू

Photo: Adobe Stock

चीकू में डाइटरी फाइबर होता है जो पाचन क्रिया को सुधारता है और कब्ज से राहत दिलाता है।

1

चीकू एनर्जी का अच्छा स्रोत है, इसमें नेचुरल शुगर्स होते हैं जो तुरंत ऊर्जा प्रदान करते हैं।

2

Photo: Adobe Stock

यह फल वजन प्रबंधन में सहायक होता है, क्योंकि यह कम कैलोरी वाला होता है और भूख को नियंत्रित करता है।

3

चीकू में विटामिन E होता है जो त्वचा की सुरक्षा करता है और उम्र बढ़ने के लक्षणों को कम करता है।

4

इसमें कैल्शियम, फॉस्फोरस और आयरन होते हैं जो हड्डियों की मजबूती और खून की कमी दूर करने में सहायक है।

5

Photo: Adobe Stock

चीकू खाने से रक्तचाप नियंत्रित रहता है, पोटेशियम की उपस्थिति के कारण यह हृदय स्वास्थ्य के लिए लाभकारी है।

6

चीकू में तनाव कम करने वाले तत्व होते हैं जो मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाते हैं।

7

Photo: Adobe Stock

नियमित चीकू का सेवन इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है, विटामिन C की प्रचुरता के कारण।

8

Photo: Adobe Stock

यह खबर सामान्य जानकारियों पर आधारित है, विशेष जानकारी के लिए डॉक्टर से उचित सलाह लें।

नोट

