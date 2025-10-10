By Dheeraj Pal
PUBLISHED October 10 2025
छठी मईया को कौन-कौन से प्रसाद चढ़ाए जाते हैं?
इस बार छठ पूजा की शुरुआत 25 अक्टूबर नहाय खाय से होगी, जो 28 अक्टूबर को समाप्त होगी।
कब है छठ पूज
छठ पूजा में खास प्रकार के प्रसाद और कई तरह के फलों का प्रसाद चढ़ाया जाता है।
प्रसाद
मान्यता है कि छठी मैया इन खास तरह के प्रसाद व फलों के भोग से अत्यंत प्रसन्न होती हैं। चलिए जानते हैं क्या-क्या चढ़ाया जाता है।
प्रिय भोग
छठ की पूजा में आटे, गुड़ और घी से बनने वाला ठेकुआ जरूर चढ़ाया जाता है। इस प्रसाद को तैयार करने के लिए शुद्धता बेहद जरूरी है।
ठेकुआ
छठी मैया के प्रिय फलों में केला शामिल है। छठ की पूजा में भगवान विष्णु को भी प्रिय फल केले का प्रसाद जरूर चढ़ता है। केले को घर में लाकर पकाया जाता है।
केला
इस विशेष प्रकार के बड़े आकार के नींबू को छठ पूजा में प्रसाद के रूप में शामिल किया जाता है। इसके आकार और खट्टे-मीठे स्वाद के कारण पक्षी इसे खा नहीं पाते हैं।
नींबू
नारियल को बहुत शुभ फल माना जाता है और इसे पूजा-पाठ में शामिल किया जाता है। छठ में भी नारियल को प्रसाद के रूप में जरूर चढ़ाया जाता है।
नारियल
गन्ना छठी मैया को अत्यंत प्रिय है। छठ में गन्ने का घर बनाकर उसमें छठ माता की पूजा की जाती है। इसे चढ़ाने से छठी माता अत्यंत प्रसन्न होती हैं।
गन्ना
छठ में पानी में उगने वाले सिंघाड़ा, मिट्टी के नीचे उगने वाली सुथनी और सुपारी को भी प्रसाद के रूप में शामिल किया जाता है।
सिंघाड़ा, सुपारी, सुथनी
यह जानकारी सिर्फ मान्यताओं, धार्मिक ग्रंथों और विभिन्न माध्यमों पर आधारित है। किसी भी जानकारी को मानने से पहले विशेषज्ञ की सलाह लें।
नोट
