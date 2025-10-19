By Navaneet Rathaur
PUBLISHED Oct 19, 2025
छठी मैया कौन हैं? जानिए छठ पर्व की पूरी कहानी
महापर्व छठ पूजा की तैयारियां जोरों पर है। लेकिन इस पर्व की एकदम अलग धूम बिहार में देखने को मिलती है।
महापर्व छठ पूजा
कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि से लेकर सप्तमी तिथि तक छठ पूजा का पर्व मनाया जाता है। इस पर्व के दौरान भगवान सूर्य देव और छठी मैया की पूजा-अर्चना की जाती है।
छठी मैया की पूजा-अर्चना
धार्मिक मान्यता है कि छठ पूजा का व्रत करने से जातक को सूर्य देव की कृपा प्राप्त होती है और जीवन खुशहाल होता है।
सूर्य देव की कृपा
आइए हम आपको इस साल नहाय खाय, खरना और छठ पूजा की सही तिथि बताएंगे। साथ ही जानेंगे कि छठ पूजा में छठी मैया की पूजा क्यों कि जाती है?
छठ पूजा का तारीख
छठ पूजा की शुरुआत कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि से होती है। ऐसे में छठ महापर्व की शुरुआत 25 अक्टूबर से होगा और अंतिम अर्घ्य 28 अक्टूबर को दिया जाएगा।
25 से 28 अक्टूबर तक छठ पूजा
छठ पूजा के पहले दिन नहाय-खाय का विधान है। इस दिन पवित्र नदी या गंगाजल मिले पानी से स्नान करके शुद्ध-सात्विक भोजन किया जाता है। इस साल नहाय-खाय 25 अक्टूबर को मनाया जाएगा।
नहाय-खाय
छठ पूजा का दूसरा दिन खरना होता है, जो 26 अक्टूबर 2025 को है। इस दिन मिट्टी के नए चूल्हे पर खीर बनाया जाता है। इसके बाद छठी मैया को भोग लगाकर व्रती और परिवार के लोग प्रसाद खाते हैं।
खरना
छठ पूजा में तीसरे दिन संध्या अर्घ्य होता है। इस दिन डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। 27 अक्टूबर 2025 को छठ पूजा संध्या अर्घ्य दिया जाएगा।
संध्या अर्घ्य
छठ पूजा के अंतिम दिन उगते सूर्य को अर्घ्य देने का विधान है, जो कि 28 अक्टूबर 2025 को है। इसके बाद व्रत का पारण किया जाता है।
व्रत का पारण
सनातन परंपरा में षष्ठी देवी (छठी मैया) को संतान की रक्षा करने वाली और उन्हें दीर्घायु प्रदान करने वाली देवी माना जाता है। छठी मैया सूर्य देवता की शक्ति स्वरूपा हैं।
कौन हैं छठी मैया?
किसी भी देवता की पूजा से पहले उनकी शक्ति की पूजा की जाती है। ऐसे में छठ पूजा का संध्या अर्घ्य भी छठी माता को दिया जाता है।
संध्या अर्घ्य का महत्व
