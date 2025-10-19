By Navaneet Rathaur
PUBLISHED Oct 19, 2025
Chhath Puja 2025: खरना के दिन क्या होता है? जानिए इसका महत्व
छठ पूजा में छठी मैया और सूर्य देव की पूजा की जाती है। यह चार दिनों तक चलता है, जिसकी शुरुआत नहाय-खाय से होती है।
छठ पूजा की शुरुआत
छठ महापर्व के दूसरे दिन खरना मनाया जाता है। चलिए जानते हैं कि इस दिन का महत्व क्या है।
दूसरे दिन खरना
खरना का अर्थ होता है शुद्धिकरण करना। छठ पर्व की असली शुरुआत खरना से ही होती है।
खरना का अर्थ
खरना के बाद से ही छठ का 36 घंटे का निर्जला व्रत शुरू होता है। इसलिए इस व्रत को बहुत कठिन माना गया है।
निर्जला व्रत शुरू
खरना को लोहंडा भी कहा जाता है और इस दिन महिलाएं पूरे दिन व्रत रखती हैं, जो मन की शुद्धता के लिए किया जाता है।
पूरे दिन व्रत
इस दिन छठी मैया के लिए प्रसाद तैयार किया जाता है। प्रसाद में शुद्धता का विशेष ध्यान रखा जाता है।
प्रसाद
खरना की शाम को गुड़ से बनी खीर का भोग लगाया जाता है, कुछ जगहों पर इस खीर को रसिया भी कहते हैं।
खीर का भोग
वहीं, माता का पूरा प्रसाद मिट्टी के चूल्हे पर तैयार किया जाता है। प्रसाद जब बन जाता है तो सबसे पहले व्रती को दिया जाता है।
मिट्टी का चूल्हा
उसके बाद पूरे परिवार प्रसाद का आनंद लेता है। खरना में छठ का प्रमुख प्रसाद ठेकुआ भी तैयार किया जाता है।
आनंद
यह जानकारी सिर्फ मान्यताओं, धार्मिक ग्रंथों और विभिन्न माध्यमों पर आधारित है। किसी भी जानकारी को मानने से पहले विशेषज्ञ की सलाह लें।
नोट
