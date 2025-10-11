By Dheeraj Pal
छठ पूजा 2025: पहले जल या दूध... कैसे दें सूर्य को अर्घ्य?
इस साल छठ महापर्व की शुरुआत 25 अक्टूबर से होगी, जिसकी समाप्ति 28 अक्टूबर होगी। इस पर्व में छठी मैया और भगवान भास्कर की पूजा की जाती है।
भास्कर की पूजा
छठ में भगवान भास्कर को ढलते और उगते समय अर्घ्य प्रदान किया जाता है। शाम को व्रती महिलाएं डूबते सूर्य को अर्घ्य देंगी।
ढलते सूर्य को अर्घ्य
कई लोग सिर्फ दूध से अर्घ्य देते हैं तो कई लोग दूध मे जल मिलाकर अर्घ्य प्रदान करते हैं। चलिए जानते हैं अर्घ्य कैसे दें।
अर्घ्य देने की विधि
मान्यतानुसार छठ महापर्व मे ढलते और उगते सूर्य को अर्घ्य देने की परंपरा है। अर्घ्य दूध से प्रदान किया जाता है।
परंपरा
मान्यता है कि भगवान विष्णु ने अपने पुत्र को श्राप दिया था। पुत्र ने काफी विनती की तो श्री हरि ने उसे श्राप मुक्त होने का उपाय बताया।
पौराणिक कथा
उन्होंने कहा कि कुछ दिनों बाद छठ पूजा है, उसमें अगर भगवान भास्कर को दूध से अर्घ्य प्रदान करोगे, तो श्राप मुक्त हो जाओगे। तब से दूध से अर्घ्य देने की परम्परा चली आ रही है।
अर्घ्य देने की परंपरा
छठ महापर्व मे दूध से अर्घ्य अर्पण किया जाता है। लेकिन, यह दूध उस गाय का होना चाहिए, जिसका बछड़ा हो।
गाय का दूध
जिस गाय का बछड़ा मर गया हो, उस गाय के दूध से अर्घ्य नहीं देना चाहिए। साथ ही भैंस के दूध का भी अर्घ्य अर्पण नहीं करना चाहिए।
कौन से गाय का दूध
छठ महापर्व में पहले दूध से अर्घ्य देना चाहिए। इसके बाद जल से अर्घ्य देना चाहिए। तभी प्रक्रिया शुभ मानी जाती है।
पहले दूध और फिर जल
यह जानकारी सिर्फ मान्यताओं, धार्मिक ग्रंथों और विभिन्न माध्यमों पर आधारित है। किसी भी जानकारी को मानने से पहले विशेषज्ञ की सलाह लें।
नोट
