छठ पूजा पर रवि योग के साथ बन रहे हैं कई विशेष संयोग, सूर्य देव की बरसेगी कृपा
लोक आस्था का महापर्व छठ पूजा की तैयारियां जोरो-शोरो पर हैं। इस बार छठ पूजा में रवि योग और कई शुभ संयोग बन रहे हैं। इन विशेष योग में छठ मैया की पूजा से सुख-समृद्धि मिलेगी। आइए जानें।
छठ पूजा
कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी से सप्तमी तक छठ मनाया जाता है। सूर्य देव और छठ मैया को समर्पित छठ का व्रत करने से स्वास्थ्य, धन और सुख-शांति की प्राप्ति होती है।
छठ पूजा: आस्था का महापर्व
चतुर्थी तिथि को नहाय खाय से छठ शुरू होता है। व्रती स्नान कर शुद्ध भोजन (चना दाल और लौकी की सब्जी) ग्रहण करते हैं। यह शुद्धि और संयम का दिन है।
नहाय खाय
पंचमी तिथि को खरना मनाया जाता है। इस दिन व्रती गुड़-खीर बनाकर प्रसाद ग्रहण करते हैं। खरना के बाद से ही 36 घंटे का निर्जला व्रत शुरू हो जाता है।
खरना: व्रत की तैयारी
षष्ठी तिथि को व्रती डूबते सूर्य को अर्घ्य देते हैं। बांस की सूप में फल, ठेकुआ रखकर नदी में पूजा की जाती है। यह सूर्य की कृपा का दिन है।
षष्ठी: डूबते सूर्य को अर्घ्य
सप्तमी तिथि को सुबह उगते सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है और इसके बाद व्रत का समापन होता है। व्रती सूर्य की ऊर्जा से स्वास्थ्य और समृद्धि मांगते हैं।
सप्तमी: उगते सूर्य की पूजा
27 अक्टूबर 2025 को रवि योग रात 10:46 तक रहेगा। इस योग में सूर्य पूजा से आरोग्य और सुख-समृद्धि मिलती है। ज्योतिष शास्त्र में इस योग दुर्लभ और शुभ माना जाता है।
रवि योग: दोगुना फल
छठ पूजा पर सुकर्मा योग पूर्ण रात्रि तक रहेगा। यह योग शुभ कार्यों के लिए आदर्श है। पूजा और अर्घ्य से सौभाग्य और समृद्धि में वृद्धि होती है।
सुकर्मा योग
छठ पूजा पर कौलव और तैतिल करण बन रहे हैं। दोनों शुभ हैं। पूर्वाषाढा नक्षत्र भी है। इनमें पूजा से सकारात्मक फल मिलता है।
कौलव-तैतिल: शुभ करण
यह जानकारी सिर्फ मान्याताओं, धर्मग्रंथों और विभिन्न माध्यमों पर आधारित है। किसी भी जानकारी को मानने से पहले विशेषज्ञ से सलाह लें।
नोट
