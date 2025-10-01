By Dheeraj Pal
PUBLISHED October 01, 2025
LIVE HINDUSTAN
Faith
छठ पूजा: सूर्य देवता की पूजा करते समय करें इस मंत्र का जाप
छठ पूजा खास महत्व होता है। दीपावली के 6 दिन बाद यह महापर्व मनाया जाता है।
छठ पूजा
यह पूजा प्रकृति को समर्पित पर्व है जिसमें सूर्यदेव और छठी मैया की पूजा होती है।
समर्पित
यह पर्व चार दिनों तक चलता है जिसका आरंभ चतुर्थी तिथि से हो जाता है और समापन सप्तमी तिथि पर होता है।
कब तक चलता है
इस साल छठ महापर्व में नहाय खाय की शुरुआत 25 अक्टूबर, शनिवार के दिन से होगी।
शुरुआत
छठ पर्व पर व्रती कमर तक जल में प्रवेश कर सूर्यदेव को अर्घ्य देते है।
अर्घ्य
सूर्य देवता को अर्घ्य देते समय खास मंत्रों का जाप करना और सुनना चाहिए। मान्यता है कि इससे शुभ फल की प्राप्ति होती है।
कौन सा मंत्र
ऐसे में आज सूर्य देव को अर्घ्य देते वक्त आप सूर्य मंत्र "ॐ श्री सूर्य देवाय नमः" का जाप कर सकते हैं।
इस मंत्र का जाप करें
यह एक वैदिक मंत्र है, जिसका अर्थ है, हे सूर्य देव, मैं आपको नमस्कार करता हूं।
मंत्र का अर्थ
इस मंत्र को छठ के दिन अर्घ्य के समय जपने से जिंदगी में सकारात्मक ऊर्जा आती है।
सकारात्मक ऊर्जा
यह जानकारी सिर्फ मान्यताओं, धार्मिक ग्रंथों और विभिन्न माध्यमों पर आधारित है। किसी भी जानकारी को मानने से पहले विशेषज्ञ की सलाह लें।
नोट
शुभ कार्य से पहले नारियल क्यों फोड़ा जाता है?
Click Here