लाइमलाइट से दूर रहती हैं पुजारा की वाइफ

इंडियन क्रिकेट टीम के टेस्ट फार्मैट के स्पेशलिस्ट चेतेश्वर पुजारा ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से रिटायरमेंट ले ली है।

रिटायरमेंट ले ली 

37 वर्षीय पुजारा ने 103 टेस्ट, 5 वनडे मैच खेले। टेस्ट की 176 पारियों में 7195 रन और 19 शतक और 35 अर्धशतकीय पारियां अपने नाम की।

करियर

आज हम आपको चेतेश्वर पुजारा की वाइफ से मिलवा रहे हैं जो कि बला की खूबसूरत और ग्लैमरस हैं।

वाइफ से मिलिए

पुजारा की वाइफ का नाम पूजा पाबरी है। पूजा लाइमलाइट से दूर ही रहना पसंद करती हैं।

लाइमलाइट से दूर

चेतेश्वर पुजारा की वाइफ के पेशे की बात करें तो वे सफल बिजनेस वूमन हैं। वे इंटीरियर डिजाइन बिजनेस में हैं।

इंटीरियर डिजाइन 

पुजारा और पूजा ने 6 नवंबर 2012 को सगाई की और 13 फरवरी 2013 को शादी कर ली थी।

2013 में शादी

पूजा ने 23 फरवरी 2018 को एक बेटी को जन्म दिया जिनका नाम अदिति है।

एक बेटी भी है

पूजा ने रिटेल मैनेजमेंट में मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन (एमबीए) किया और एक एचआर हेड के तौर पर काम कर चुकी हैं।

एजुकेशन

यही नहीं पूजा ने मुंबई के रचना संसद इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीरियर डिजाइन से इंटीरियर डिजाइन की ट्रेनिंग भी ली हुई है।

इंटीरियर डिजाइन

उम्र की बात करें तो पूजा पति से उम्र में 6 साल छोटी हैं। पूजा का जन्म 16 सितंबर 1993 को हुआ था।

6 साल छोटी हैं

