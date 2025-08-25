By Mohit
PUBLISHED Aug 25, 2025
LIVE HINDUSTAN
Cricket
लाइमलाइट से दूर रहती हैं पुजारा की वाइफ
इंडियन क्रिकेट टीम के टेस्ट फार्मैट के स्पेशलिस्ट चेतेश्वर पुजारा ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से रिटायरमेंट ले ली है।
रिटायरमेंट ले ली
Source: Insta
37 वर्षीय पुजारा ने 103 टेस्ट, 5 वनडे मैच खेले। टेस्ट की 176 पारियों में 7195 रन और 19 शतक और 35 अर्धशतकीय पारियां अपने नाम की।
करियर
Source: Insta
आज हम आपको चेतेश्वर पुजारा की वाइफ से मिलवा रहे हैं जो कि बला की खूबसूरत और ग्लैमरस हैं।
वाइफ से मिलिए
Source: Insta
पुजारा की वाइफ का नाम पूजा पाबरी है। पूजा लाइमलाइट से दूर ही रहना पसंद करती हैं।
लाइमलाइट से दूर
Source: Insta
चेतेश्वर पुजारा की वाइफ के पेशे की बात करें तो वे सफल बिजनेस वूमन हैं। वे इंटीरियर डिजाइन बिजनेस में हैं।
इंटीरियर डिजाइन
Source: Insta
पुजारा और पूजा ने 6 नवंबर 2012 को सगाई की और 13 फरवरी 2013 को शादी कर ली थी।
2013 में शादी
Source: Insta
पूजा ने 23 फरवरी 2018 को एक बेटी को जन्म दिया जिनका नाम अदिति है।
एक बेटी भी है
Source: Insta
पूजा ने रिटेल मैनेजमेंट में मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन (एमबीए) किया और एक एचआर हेड के तौर पर काम कर चुकी हैं।
एजुकेशन
Source: Insta
यही नहीं पूजा ने मुंबई के रचना संसद इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीरियर डिजाइन से इंटीरियर डिजाइन की ट्रेनिंग भी ली हुई है।
इंटीरियर डिजाइन
Source: Insta
उम्र की बात करें तो पूजा पति से उम्र में 6 साल छोटी हैं। पूजा का जन्म 16 सितंबर 1993 को हुआ था।
6 साल छोटी हैं
Source: Insta
अंडरटेकर की तीसरी वाइफ को एक नजर देख तो लीजिए
Click Here