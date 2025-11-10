By Mohit
PUBLISHED Nov 10, 2025
Cricket
रिंकू की दमदार बॉडी और एब्स देख लीजिए
भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार युवा ऑलराउंडर रिंकू सिंह की गिनती टीम इंडिया के सबसे फिट खिलाड़ियों में होती है।
बेहद फिट
Source: Insta
सोशल मीडिया पर खूब एक्टिव रहने वाले रिंकू अक्सर अपने जिम सेशन की तस्वीरें भी शेयर करते रहते हैं।
करते हैं शेयर
Source: Insta
रिंकू ने अब अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शर्टलैस फोटोज शेयर की हैं जिनमें उनके एब्स भी नजर आ रहे हैं।
शर्टलैस फोटोज
Source: Insta
रिंकू की ये तस्वीरें विदेश की हैं जिसमें वे बोट पर नजर आ रहे हैं। क्रिकेट से फुर्सत मिलने पर रिंकू ने थोड़े सुकून के पल बिताए।
सुकून के पल
Source: Insta
युवा ऑलराउंडर ने इससे पहले साल 2023 में भी शर्टलैस तस्वीरें शेयर की थीं।
2023 में शेयर
Source: Insta
आपको बता दें कि रिंकू सिंह जल्द शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं।
जल्द शादी
Source: Insta
रिंकू की मंगेतर समाजवादी पार्टी की सांसद प्रिया सरोज है। कपल सगाई कर चुका है।
प्रिया सरोज संग
Source: Insta
क्रिकेटर का उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में आलीशान बंगला है। रिंकू ने बचपन में काफी गरीबी देखी थी।
गरीबी देखी
Source: Insta
रिंकू के पिता कभी सिलिंडर डिलीवरी का काम किया करते थे। आज करोड़ों में कमाई करने वाले रिंकू परिवार को लग्जरी लाइफ मुहैया करवा रहे हैं।
लग्जरी लाइफ
Source: Insta
रिंकू अबतक 2 वनडे मैच, 35 टी-20 इंटरनेशनल मैच और 58 आईपीएल मैच खेल चुके हैं।
करियर ऐसा
Source: Insta
