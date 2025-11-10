By Mohit
रिंकू की दमदार बॉडी और एब्स देख लीजिए

भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार युवा ऑलराउंडर रिंकू सिंह की गिनती टीम इंडिया के सबसे फिट खिलाड़ियों में होती है।

बेहद फिट

सोशल मीडिया पर खूब एक्टिव रहने वाले रिंकू अक्सर अपने जिम सेशन की तस्वीरें भी शेयर करते रहते हैं।

करते हैं शेयर

रिंकू ने अब अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शर्टलैस फोटोज शेयर की हैं जिनमें उनके एब्स भी नजर आ रहे हैं।

शर्टलैस फोटोज

रिंकू की ये तस्वीरें विदेश की हैं जिसमें वे बोट पर नजर आ रहे हैं। क्रिकेट से फुर्सत मिलने पर रिंकू ने थोड़े सुकून के पल बिताए।

सुकून के पल

युवा ऑलराउंडर ने इससे पहले साल 2023 में भी शर्टलैस तस्वीरें शेयर की थीं।

2023 में शेयर

आपको बता दें कि रिंकू सिंह जल्द शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं।

जल्द शादी

रिंकू की मंगेतर समाजवादी पार्टी की सांसद प्रिया सरोज है। कपल सगाई कर चुका है।

प्रिया सरोज संग

क्रिकेटर का उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में आलीशान बंगला है। रिंकू ने बचपन में काफी गरीबी देखी थी।

गरीबी देखी

रिंकू के पिता कभी सिलिंडर डिलीवरी का काम किया करते थे। आज करोड़ों में कमाई करने वाले रिंकू परिवार को लग्जरी लाइफ मुहैया करवा रहे हैं।

लग्जरी लाइफ

रिंकू अबतक 2 वनडे मैच, 35 टी-20 इंटरनेशनल मैच और 58 आईपीएल मैच खेल चुके हैं।

करियर ऐसा

