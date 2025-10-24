By Vimlesh Kumar Bhurtiya
स्मृति मंधाना और उनके बॉयफ्रेंड, 10 रोमांटिक तस्वीरें
भारतीय महिला टीम की उप-कप्तान स्मृति मंधाना ने न्यूजीलैंड के खिलाफ शानदार शतकीय पारी खेली है।
स्मृति मंधाना
लोग स्मृति मंधाना की प्रोफेशनल लाइफ के बारे में ज्यादातर चीजें जानते हैं।
प्रोफेशनल लाइफ
ऐसे में आज हम आपको उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में जानकारी दे रहे हैं।
पर्सनल लाइफ की जानकारी
बता दें कि स्मृति मंधाना सिंगल नहीं, बल्कि रिश्ते में हैं।
सिंगल नहीं हैं स्मृति
उनके बॉयफ्रेंड का नाम पलाश मुच्छल है।
ये हैं बॉयफ्रेंड
पलाश मुच्छल मशहूर गायिका पलक मुच्छल के भाई हैं।
पलक के भाई हैं पलाश
हाल ही में उन्होंने स्मृति मंधाना के साथ अपने रिश्ते की पुष्टि की है।
रिश्ते की पुष्टि की
उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि जल्द ही मंधाना इंदौर की बहू बनेंगी।
इंदौर की बहू बनेंगी स्मृति
बता दें पलाश मुच्छल अक्सर स्मृति संग अपनी खूबसूरत तस्वीरें साझा करते रहते हैं, जिसे फैंस खूब पसंद करते हैं। दोनों लंबे समय से एक-दूसरे को डेट कर रहे हैं।
शेयर करते रहते हैं तस्वीरें
