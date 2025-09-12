By Shubhangi Gupta
PUBLISHED Sept 12, 2025

LIVE HINDUSTAN
 Fashion

चारू असोपा का ट्रेंडी साड़ी कलेक्शन!

चारू असोपा, टीवी जगत की जानी-मानी अभिनेत्री जिनका साड़ी कलेक्शन बेहद आकर्षक है।

चारू असोपा

Instagram: asopacharu

उनके कलेक्शन में विविध रंगों और फैब्रिक की साड़ियां हैं जो हर अवसर के लिए परफेक्ट हैं।

साड़ी कलेक्शन

Instagram: asopacharu

लाल रंग की ये राजस्थानी चुनरी साड़ी बेहद खूबसूरत है और चारू ने बखूबी स्टाइल भी की है।

ट्रेडिशनल

Instagram: asopacharu

चारू की ये पश्मीना साड़ी और मैचिंग शॉल उन्हें एकदम क्लासिक लुक दे रहे हैं।

जरा हटके

Instagram: asopacharu

व्हाइट कलर की शिफॉन साड़ी के बॉर्डर पर मिरर वर्क किया गया है जो बहुत सुंदर लग रहा है।

ग्रेसफुल

Instagram: asopacharu

सी ग्रीन कलर की ऑर्गेंजा साड़ी पर डायमंड वर्क किया गया है, पार्टीज और फंक्शंस के लिए ये बेस्ट है।

ऑर्गेंजा

Instagram: asopacharu

क्रेप फैब्रिक की ये बनारसी साड़ी लाजवाब है और किसी भी त्योहार या फंक्शन के लिए बेस्ट है।

बनारसी

Instagram: asopacharu

येलो और पिंक कलर की बांधनी प्रिंट वाली ये शिफॉन साड़ी एकदम कूल और क्लासिक है।

ब्राइट कलर

Instagram: asopacharu

