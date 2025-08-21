By Dheeraj Pal
PUBLISHED August 21, 2025
भाद्रपद अमावस्या पर करें इस मंत्र का जाप, पितर होंगे प्रसन्न
हिंदू धर्म में अमावस्या एक विशेष महत्व रखती है। इस साल भाद्रपद अमावस्या 23 अगस्त, दिन शनिवार को पड़ रही है।
विशेष महत्व
इसलिए इसे शनि अमावस्या भी कहा जाएगा जिससे इसका महत्व और भी बढ़ जाता है।
शनि अमावस्या
भाद्रपद अमावस्या पितरों के लिए धर्म-कर्म करने के लिए बहुत शुभ माना जाता है, क्योंकि इसके करीब 15 दिन बाद से पितृ पक्ष शुरू हो जाता है।
पितरों के लिए शुभ
शास्त्रों में लिखा है कि पितृ तर्पणं यज्ञरत्नं पुण्यकर्मणां शाश्वतम्।यः कुर्यात्पितृभक्त्या स तं मृत्युभयं न हन्यात्।।
शास्त्रों में कहा है कि
इस श्लोक का अर्थ ये है कि जो व्यक्ति पितरों की सेवा और तर्पण करते हैं, उन्हें असमय मृत्यु का भय नहीं सताता है और जीवन में सुख-समृद्धि बनी रहती है।
श्लोक का अर्थ
इस अमावस्या पर धार्मिक कार्यों में पवित्रता लाने के लिए कुशा को ग्रहण किया जाता है इसलिए इसे कुश ग्रहणी अमावस्या या पिठोरी अमावस्या कहते हैं।
कुश ग्रहणी अमावस्या
कुशा ग्रहणी अमावस्या पर कुशा प्राप्त (उखाड़ने) करने के लिए मंत्र ॐ हुं फट् स्वाहा मंत्र का उच्चारण किया जाता हैं।
मंत्र
इसके साथ ही आप तर्पण के वक्त पितर देव का मंत्र- ऊँ पितृदेवेभ्यो नम: का जप करें।
पितर देव का मंत्र
मान्यता है कि इस मंत्र से पितर प्रसन्न होते हैं और अपने वंशजों को आशीर्वाद देते हैं।
आशीर्वाद प्राप्त
यह जानकारी सिर्फ मान्यताओं, धार्मिक ग्रंथों और विभिन्न माध्यमों पर आधारित है। किसी भी जानकारी को मानने से पहले विशेषज्ञ की सलाह लें।
नोट
