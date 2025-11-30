By Dheeraj Pal
PUBLISHED November 30, 2025
मोक्षदा एकादशी के दिन करें इस चालीसा का जाप, धन-धान्य से भर जाएगा घर!
मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मोक्षदा एकादशी के नाम से जाना जाता है।
मोक्षदा एकादशी
यह तिथि भगवान विष्णु की पूजा और व्रत के लिए अत्यंत शुभ मानी जाती है।
पूजा और व्रत
माना जाता है कि इसी दिन भगवान श्रीकृष्ण ने कुरुक्षेत्र में अर्जुन को श्रीमद्भगवद्गीता का उपदेश दिया था। इसलिए इस दिन गीता जयंती भी मनाई जाती है।
गीता उपदेश
हिंदू मान्यता के अनुसार, इस दिन भगवान विष्णु की आराधना करने से जीवन में सुख-समृद्धि आती है।
सुख-समृद्धि
साथ ही, जातक को मोक्ष की प्राप्ति होती है और जीवन के सभी संकट दूर होने लगते हैं।
मोक्ष की प्राप्ति
मां लक्ष्मी
बता दें कि हिंदू धर्म में माता तुलसी को मां लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है।
निर्जला व्रत
मान्यता है कि प्रत्येक एकादशी को माता तुलसी भगवान विष्णु के लिए निर्जला व्रत रखती हैं।
तुलसी चालीसा
ऐसे में इस दिन तुलसी चालीसा का पाठ करना बेहद शुभ माना जाता है।
आशीर्वाद
इस चालीसा का पाठ करने से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी दोनों का आशीर्वाद प्राप्त होता है।
श्री तुलसी महारानी, करूं विनय सिरनाय।जो मम हो संकट विकट, दीजै मात नशाय।।नमो नमो तुलसी महारानी, महिमा अमित न जाय बखानी।दियो विष्णु तुमको सनमाना, जग में छायो सुयश महाना।।
तुलसी चालीसा के कुछ अंश
यह जानकारी सिर्फ मान्यताओं, धार्मिक ग्रंथों और विभिन्न माध्यमों पर आधारित है। किसी भी जानकारी को मानने से पहले विशेषज्ञ की सलाह लें।
नोट
