By Dheeraj Pal
PUBLISHED October 10, 2025
LIVE HINDUSTAN
Faith
कार्तिक अमावस्या पर इन मंत्रों का करें जाप, ग्रह दोषों से मिलेगी मुक्ति!
कार्तिक अमावस्या को हिंदू धर्म का प्रमुख त्योहार दिवाली मनाया जाता है। इस दिन कुछ खास मंत्र का जाप करने से ग्रह दोषों से भी मुक्ति मिलती है।
नव ग्रह मंत्र
जपाकुसुम संकाशं काश्यपेयं महद्युतिं।तमोरिसर्व पापघ्नं प्रणतोस्मि दिवाकरं।।
रवि ग्रह के लिए
दधिशंख तुषाराभं क्षीरोदार्णव संभवं।नमामि शशिनं सोंमं शंभोर्मुकुट भूषणं।।
चंद्र ग्रह के लिए
धरणीगर्भ संभूतं विद्युत्कांतीं समप्रभं।कुमारं शक्तिहस्तंच मंगलं प्रणमाम्यहं।।
मंगल ग्रह के लिए
प्रियंगुकलिका शामं रूपेणा प्रतिमं बुधं।सौम्यं सौम्य गुणपेतं तं बुधं प्रणमाम्यहं।।
बुध ग्रह के लिए
देवानांच ऋषिणांच गुरुंकांचन सन्निभं।बुद्धिभूतं त्रिलोकेशं तं नमामि बृहस्पतिं।।
गुरु ग्रह के लिए
हिमकुंद मृणालाभं दैत्यानां परमं गुरूं।सर्वशास्त्र प्रवक्तारं भार्गवं प्रणमाम्यहं।।
शुक्र ग्रह के लिए
नीलांजन समाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं।छायामार्तंड संभूतं तं नमामि शनैश्वरं।।
शनि ग्रह के लिए
अर्धकायं महावीर्यं चंद्रादित्य विमर्दनं।सिंहिका गर्भसंभूतं तं राहूं प्रणमाम्यहं।।
पलाशपुष्प संकाशं तारका ग्रह मस्तकं।रौद्रं रौद्रात्मकं घोरं तं केतुं प्रणमाम्यहं।।
राहु-केतु ग्रह के लिए
यह जानकारी सिर्फ मान्यताओं, धार्मिक ग्रंथों और विभिन्न माध्यमों पर आधारित है। किसी भी जानकारी को मानने से पहले विशेषज्ञ की सलाह लें।
नोट
कार्तिक मास में तुलसी के पास दीपक जलाने से क्या होता है?
Click Here