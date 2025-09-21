By Dheeraj Pal
PUBLISHED September 21, 2025
नवरात्रि हवन के दौरान करें इन मंत्रों का जाप, पूरी होगी मनोकामना
नवरात्रि हवन का खास महत्व होता है। यह हवन नवरात्रि के समापन नवमी तिथि पर किया जाता है।
हवन
कहते हैं हवन से संतुष्ट होकर देवी देवता भक्तों की मनोकामना पूर्ण करते हैं। हवन करने से मन को पवित्र होता ही है साथ ही घर में भी सकारात्मकता बनी रहती है।
हवन से लाभ
नवमी तिथि के दिन पूजन के लिए धूप, जौ, नारियल,मखाना, काजू, किशमिश, अक्षत, शहद, घी, मूंगफली, नवग्रह की नौ समिधा।
सामग्री
इसके अलावा आम की लकड़ी, चंदन की लकड़ी, कपूर और रुई आदि सामग्री इकट्ठा कर लें।
हवन के लिए
हवन के लिए हवन कुंड का होना बहुत जरूरी है। अगर आपके पास हवन कुंड नहीं है तो उसे बना लें।
हवन विधि
जिस स्थान पर आपको हवन करना है पहले उसे गंगाजल से अच्छे से पवित्र कर लें। इसके बाद सभी सामग्री को भी गंगाजल का छींटा मारकर पवित्र कर दें।
गंगाजल का छींटा
हवन की शुरुआत से पहले आम की लकड़ी रखें और उन्हें कपूर से प्रज्वलित करें। इसके बाद सबसे पहले गणेशजी, पंच देवता, क्षेत्रपाल, नवग्रह, ग्राम देवता और नगर देवता के नाम से पहले आहुति दें।
क्या करें
माता दुर्गा के हवन को प्रारंभ करने से पहले ‘ऊं ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डयै विच्चै नमः’का जप करें।
हवन मंत्र
इस मंत्र का कम से कम 108 बार जप करते हुए हवन कुंड में आहुति डालें। मान्यता कि इस हवन के जाप से सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है।
मनोकामना पूरी
यह जानकारी सिर्फ मान्यताओं, धार्मिक ग्रंथों और विभिन्न माध्यमों पर आधारित है। किसी भी जानकारी को मानने से पहले विशेषज्ञ की सलाह लें।
नोट
