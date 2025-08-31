By Dheeraj Pal
PUBLISHED August 31, 2025
महालक्ष्मी व्रत में करें इन मंत्रों का जाप, सौभाग्य में होगी वृद्धि
हिंदू धर्म में महालक्ष्मी व्रत का काफी महत्व होता है। इस दौरान धन की देवी मां लक्ष्मी की पूजा-उपासना की जाती है।
मां लक्ष्मी की पूजा
हर वर्ष भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि से लेकर अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि तक महालक्ष्मी व्रत मनाया जाता है।
तिथि
लगातार 16 दिनों तक चलने वाला महालक्ष्मी व्रत इस साल आज यानी 31 अगस्त 2025 को प्रारंभ होकर 14 सितंबर 2025 को पूर्ण होगा।
कब से कब तक
धार्मिक मान्यता है कि महालक्ष्मी व्रत करने से साधक को सुख, सौभाग्य, धन और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है।
सुख-सौभाग्य की प्राप्ति
मान्यता है कि इस व्रत से प्रसन्न होकर मां महालक्ष्मी पूरे साल व्यक्ति के घर में वास करती हैं। साथ ही उन्हें प्रसन्न करने लिए कुछ विशेष मंत्रों का भी जाप करना चाहिए।
विशेष मंत्र
ॐ श्री महालक्ष्म्यै च विद्महे विष्णु पत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् ॐ॥
पहला मंत्र
ॐ ऐं श्रीं महालक्ष्म्यै कमल धारिण्यै गरूड़ वाहिन्यै श्रीं ऐं नमः।।
दूसरा मंत्र
ॐ श्रीं ह्रीं श्रीं महालक्ष्म्यै नमः।
तीसरा मंत्र
ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं त्रिभुवन महालक्ष्म्यै अस्मांक दारिद्र्य नाशय प्रचुर धन देहि देहि क्लीं ह्रीं श्रीं ॐ ।
चौथा मंत्र
यह जानकारी सिर्फ मान्यताओं, धार्मिक ग्रंथों और विभिन्न माध्यमों पर आधारित है। किसी भी जानकारी को मानने से पहले विशेषज्ञ की सलाह लें।
नोट
