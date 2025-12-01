By Navaneet Rathaur
PUBLISHED Dec 1, 2025
हनुमान जी की विशेष कृपा के लिए मंगलवार को करें इन 5 शक्तिशाली मंत्रों का जाप
कलयुग के जागृत देव वीर बजरंगबली को प्रसन्न करने का सबसे उत्तम दिन मंगलवार है। सुबह स्नान कर सूर्य को जल दें, फिर हनुमान जी की पूजा करें। संकटमोचन की कृपा से हर मुश्किल आसान हो जाएगी।
हनुमान जी का दिन
मंगलवार सुबह स्नान के बाद लाल कपड़े पहनें, हनुमान जी के सामने घी का दीपक जलाएं, सिंदूर-चमेली का तेल चढ़ाएं और हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करें। फिर अपनी जरूरत का मंत्र का जाप करें।
सबसे पहले ये करें
इंटरव्यू नहीं हो रहा? नौकरी में रुकावट आ रही है, तो 'मर्कटेश महोत्साह सर्वशोक विनाशन' मंत्र का मंगलवार को 108 बार या 1 माला जाप करें। बजरंगबली नौकरी का रास्ता खोल देंगे।
नौकरी की बाधा दूर करने का मंत्र
अगर आपको दुश्मन परेशान कर रहा है, तो मंगलवार को हनुमान जी की पूजा के बाद 'ॐ हं हनुमते रुद्रात्मकाय हुं फट्' मंत्र को 21 या 108 बार जाप करें। शत्रु स्वयं पीछे हट जाएंगे।
शत्रुओं को परास्त करने का मंत्र
रोग पीछा नहीं छोड़ रहा है या किसी तरह का डर सता रहा है, तो मंगलवार को 'ॐ नमो हनुमते रुद्रावताराय सर्वशत्रु संहारणाय सर्वरोग हराय सर्ववशीकरणाय रामदूताय स्वाहा' मंत्र का 21 बार जाप करें।
रोग और संकट
मंगलवार को हनुमान जी की पूजा के बाद ॐ नमो हनुमते आवेशाय आवेशाय स्वाहा मंत्र का 08 बार जाप करें। इसके बाद 41 दिन तक इसे रोज करें। यह मंत्र आपको कर्ज जाल से बाहर निकालेगा।
कर्ज मुक्ति का चमत्कारी मंत्र
घर में कलह, तनाव रहता है, तो सुख-शांति बढ़ाने के लिए मंगलवार को पूरे परिवार के साथ 'ॐ नमो भगवते हनुमते नमः' मंत्र का 21 बार जाप करें। घर में प्रेम और शांति लौट आएगी।
घर में सुख-शांति का मंत्र
लाल आसन पर बैठें, मुख पूर्व या उत्तर दिशा में हो। रुद्राक्ष की माला से जाप करें। जाप से पहले 'ॐ रामदूताय नमः' 11 बार बोलें। जाप के बाद हनुमान जी को गुड़-चना का भोग लगाएं।
जाप की सही विधि
बजरंगबली ने स्वयं कहा है – जो मेरी शरण में आता है, मैं उसका उद्धार करता हूं। सच्चे मन से एक मंगलवार भी ये मंत्र जप लें, जीवन में सकारात्मक बदलाव आएगा।
सकारात्मक बदलाव
यह जानकारी सिर्फ मान्याताओं, धर्मग्रंथों और विभिन्न माध्यमों पर आधारित है। किसी भी जानकारी को मानने से पहले विशेषज्ञ से सलाह लें।
नोट
