जन्माष्टमी पर ब्रह्म मुहूर्त में करें इन 5 मंत्रों का जाप, बढ़ेगी सुख-संपन्नता!
इस साल जन्माष्टमी का पर्व 16 अगस्त को मनाया जाएगा। भाद्रपद माह में कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को जन्माष्टमी मनाई जाती है।
तिथि
इस दिन श्री कृष्ण दिन भर उपवास रखते हैं और रात के 12 बजे धूमधाम से श्री कृष्ण जन्मोत्सव मनाया जाता है।
जन्मोत्सव
मान्यता है कि इस शुभ दिन ब्रह्म मुहूर्त पर जो कोई भगवान कृष्ण के कुछ शक्तिशाली मंत्रों का जाप करता है, उसके जीवन के समस्त दुखों का नाश हो जाता है।
शक्तिशाली मंत्र
ॐ क्लीं कृष्णाय नमः। माना जाता है कि ब्रह्म मुहूर्त में इसका जाप करने से भगवान कृष्ण की विशेष कृपा प्राप्त होती है।
पहला मंत्र
'ॐ कृष्णाय नमः' कहते हैं इस मंत्र के जाप से सभी तरह की आंतरिक चिंताओं से छुटकारा मिल जाता है। इस मंत्र का अर्थ है हे श्री कृष्ण, मेरा नमन स्वीकार करो।
दूसरा मंत्र
'ॐ देवकीनन्दनाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो कृष्ण: प्रचोदयात्।' ये कृष्ण गायत्री मंत्र है। इसके जाप से भगवान कृष्ण की कृपा शीघ्र ही प्राप्त हो जाती है।
तीसरा मंत्र
'ॐ श्री कृष्णः शरणं ममः'। यह मंत्र शांति प्रदान करता है और दुखों को दूर करता है। साथ ही कार्यों में सफलता दिलाता है।
चौथा मंत्र
“हे कृष्ण द्वारकावासिन् क्वासि यादवनन्दन । आपद्भिः परिभूतां मां त्रायस्वाशु जनार्दन”।।
पांचवां मंत्र
कहते हैं इस मंत्र का जाप करने से बड़ी से बड़ी परेशानी का अंत हो जाता है।
परेशानी का अंत
यह जानकारी सिर्फ मान्यताओं, धार्मिक ग्रंथों और विभिन्न माध्यमों पर आधारित है। किसी भी जानकारी को मानने से पहले विशेषज्ञ की सलाह लें।
नोट
