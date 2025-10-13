By Dheeraj Pal
PUBLISHED October 14, 2025

 Faith

हनुमान चालीसा के इन 4 दोहों का करें जप, बनेंगे सारे बिगड़े काम!

आप हनुमान चालासी के इस दोहे का नियमित जाप कर सकते हैं- ‘बुद्धिहीन तनु जानि के, सुमिरौ पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहुं कलेश विकार।।’

पहला दोह

मान्यता है कि इसे नियमित जप किया जाए, तो सारी टेंशन और तकलीफें दूर हो जाती हैं। साथ ही बल, विद्या और बुद्धि में वृद्धि होती है।

फायदा

वहीं, हनुमान चालीसा का एक अन्‍य दोहा है- ‘भूत पिसाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे।

दूसरा दोहा

मान्यता है कि इस दोहे का यदि एक माला न‍ियम‍ित जप क‍िया जाए तो जातकों के जीवन में आने वाली नकारात्‍मक ऊर्जा का नाश होता है और सकारात्‍मक ऊर्जा का प्रवाह होता है।

कैसे करें नाम

तीसरा दोहा है- ‘नासे रोग हरे सब पीड़ा, जपत निरंतर हनुमत बीड़ा।’

तीसरा दोहा

इस दोहे का अगर स्फटिक माला से एक माला जप क‍िया जाए तो जातकों की बड़ी से बड़ी बीमारी भी दूर हो जाती है। 

बड़ी बीमारी दूर

लेक‍िन, ध्‍यान रखें क‍ि अगर इस दोहे का जप पवनसुत की प्रत‍िमा और फोटो के सामने तेल के दीपक में लौंग डालकर करें, तो और भी शुभ होगा।

जप करने की विधि

मान्‍यता है क‍ि अगर हनुमान चालीसा के दोहे ‘अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, अस बर दीन जानकी माता।’ का न‍ियम‍ित जप क‍िया जाए, तो अष्‍ट स‍िद्धि नव न‍िध‍ि की प्राप्ति होती है।

चौथा दोहा

माता जानकी की कृपा से हनुमानजी अष्ट सिद्धि और नव निधि के दाता हैं। यही वजह है क‍ि जो इस दोहे का जप करता है, उसे पवनसुत की कृपा से अष्ट सिद्धि -नव निधि की प्राप्ति होती है।

कृपा

यह जानकारी सिर्फ मान्यताओं, धार्मिक ग्रंथों और विभिन्न माध्यमों पर आधारित है। किसी भी जानकारी को मानने से पहले विशेषज्ञ की सलाह लें। 

नोट

