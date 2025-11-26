By Dheeraj Pal
PUBLISHED November 26, 2025
मोक्षदा एकादशी पर इन 3 मंत्रों का करें जाप, मिलेगी हर बाधा से मुक्ति!
हिंदू धर्म में मोक्षदा एकादशी का खूब महत्व होता है। यह मोक्ष प्रदान करने वाली एकादशी है।
खूब महत्व
शास्त्रों में वर्णन है कि इस दिन किया गया व्रत और पूजा न केवल साधक के लिए कल्याणकारी होता है।
शास्त्रों में वर्णन
इस साल मोक्षदा एकादशी का व्रत 1 दिसंबर, सोमवार को रखा जाएगा। वहीं, व्रत का पारण प्रातःकाल के उपरांत, द्वादशी तिथि में करना चाहिए।
तारीख
मान्यता है कि विधि-विधान से ये व्रत करने वाले भक्त की सात पीढ़ियों के पूर्वजों को नरक के कष्टों से मुक्ति मिलती है।
नरक से मुक्ति
इसी शुभ तिथि पर भगवान श्रीकृष्ण ने महाभारत युद्ध से पहले अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। इसलिए इस दिन गीता का पाठ करना बहुत ही फलदायी माना जाता है।
गीता जयंती
विशेष मंत्र
इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने और व्रत कथा सुनने से सभी प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। साथ ही कुछ विशेष मंत्रों का जाप करना शुभ फलदायी माना जाता है।
पहला मंत्र
ॐ वासुदेवाय विघ्माहे वैधयाराजाया धीमहि तन्नो धन्वन्तरी प्रचोदयात् ||ॐ तत्पुरुषाय विद्महे अमृता कलसा हस्थाया धीमहि तन्नो धन्वन्तरी प्रचोदयात् ||
दूसरा मंत्र
शान्ताकारम् भुजगशयनम् पद्मनाभम् सुरेशम्विश्वाधारम् गगनसदृशम् मेघवर्णम् शुभाङ्गम्।लक्ष्मीकान्तम् कमलनयनम् योगिभिर्ध्यानगम्यम्वन्दे विष्णुम् भवभयहरम् सर्वलोकैकनाथम्॥
तीसरा मंत्र
ॐ यक्षाय कुबेराय वैश्रवणाय धनधान्याधिपतयेधनधान्यसमृद्धिं मे देहि दापय स्वाहा॥
यह जानकारी सिर्फ मान्यताओं, धार्मिक ग्रंथों और विभिन्न माध्यमों पर आधारित है। किसी भी जानकारी को मानने से पहले विशेषज्ञ की सलाह लें।
नोट
