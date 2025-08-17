By Navaneet Rathaur
PUBLISHED Aug 17, 2025
आर्थिक तंगी से छुटकारा पाने के लिए मां लक्ष्मी के इन 8 नामों का करें जाप
मां लक्ष्मी हिंदू धर्म में धन, सुख और समृद्धि की देवी हैं। उनके आठ स्वरूप, जिन्हें अष्ट लक्ष्मी कहा जाता है, जीवन के विभिन्न पहलुओं में समृद्धि प्रदान करते हैं।
अष्ट लक्ष्मी
अष्ट लक्ष्मी के इनके नामों का जाप आर्थिक तंगी को दूर करता है और सकारात्मक ऊर्जा लाता है। आइए, अष्ट लक्ष्मी के इन नामों और उनके महत्व को जानें।
अष्ट लक्ष्मी का जाप
आदि लक्ष्मी अष्ट लक्ष्मी का प्रथम स्वरूप हैं, जो मूल समृद्धि और आध्यात्मिक शुद्धता की प्रतीक हैं। इनका जाप मन को शांत करता है, नकारात्मकता को दूर करता है और धन की स्थिरता लाता है।
आदि लक्ष्मी
धान्य लक्ष्मी अन्न और धन की अधिष्ठात्री हैं। इनका जाप घर में अनाज की कमी को दूर करता है और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करता है।
धान्य लक्ष्मी
धैर्य लक्ष्मी साहस, संयम और दृढ़ता की देवी हैं। आर्थिक संकट के समय इनका जाप मन को स्थिर रखता है और कठिनाइयों से लड़ने की शक्ति देता है।
धैर्य लक्ष्मी
हिंदू पुराणों में गज लक्ष्मी को इंद्र के ऐश्वर्य की रक्षक माना गया है। इनके नाम का जाप शुक्रवार को करने से धन का प्रवाह बढ़ता है।
गज लक्ष्मी
संतान लक्ष्मी संतान सुख और परिवार की समृद्धि की देवी हैं। इनका जाप परिवार में सुख, शांति और वंश वृद्धि लाता है। यह स्वरूप माता-पिता को स्वस्थ संतान और आर्थिक स्थिरता प्रदान करता है।
संतान लक्ष्मी
विजय लक्ष्मी कार्यों में सफलता और आर्थिक उन्नति की देवी हैं। इनका जाप व्यापार, नौकरी और अन्य क्षेत्रों में बाधाओं को हटाता है।
विजय लक्ष्मी
विद्या लक्ष्मी ज्ञान, बुद्धि और शिक्षा की अधिष्ठात्री हैं। इनका जाप बौद्धिक विकास और आर्थिक समृद्धि लाता है। ज्ञान के बिना धन अधूरा है, और विद्या लक्ष्मी दोनों को संतुलित करती हैं।
विद्या लक्ष्मी
धन लक्ष्मी धन-संपत्ति और आर्थिक समृद्धि की मुख्य देवी हैं। इनका जाप आर्थिक तंगी को दूर करता है और धन के नए स्रोत खोलता है।
धन लक्ष्मी
