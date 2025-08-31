By Dheeraj Pal
PUBLISHED August 31, 2025
Faith
चंद्रग्रहण के समय इन लोगों को रहना चाहिए सावधान
धार्मिक मान्यता है कि चंद्र ग्रहण के दौरान कोई भी शुभ या मांगलिक कार्य नहीं किए जाते हैं। आगामी चंद्र ग्रहण भारत में दिखाई देगा।
भारत में दिखाई देगा
साल का दूसरा चंद्र ग्रहण 7 सितंबर रात 9:58 मिनट पर लगेगा और इसका समापन देर रात 1:26 मिनट पर होगा। यह पूर्ण ग्रहण होगा।
टाइमिंग
चंद्र ग्रहण लगने से लगभग 9 घंटे पहले से सूतक काल शुरू हो जाता है। इसलिए आगामी चंद्र ग्रहण का सूतक दोपहर 12.57बजे शुरू हो जाएगा।
सूतक काल
सूतक काल शुरू होते ही शुभ कार्य वर्जित हो जाते हैं। 7 सितंबर की शाम को सूतक के बीच राहु काल की भी एंट्री होगी।
शुभ कार्य वर्जित
इस दौरान बच्चों, बुजुर्गों, रोगियों और गर्भवती महिलाओं को सावधानियां बरतनी चाहिए। ग्रहण और सूतक काल के दौरान इन लोगों को घर के बाहर नहीं निकलना चाहिए।
सावधानियां
बच्चों के ऊपर चंद्र ग्रहण का नकारात्मक प्रभाव जल्दी पड़ता है। इसलिए उन्हें ग्रहण की छाया से दूर रखना चाहिए।
बच्चों पर
बूढ़े-बुजुर्ग लोगों का शरीर और मन अधिक संवेदनशील होता है। इसलिए ग्रहण काल में उनका घर से बाहर निकलना ठीक नहीं माना जाता है।
बूढ़े-बुजुर्गों पर
शारीरिक रूप से अस्वस्थ लोगों को ग्रहण के दुष्प्रभाव से बचने के लिए भगवान का स्मरण और मंत्र जाप करने के लिए कहा जाता है।
रोगी रोग
इन लोगों को भी घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए।
क्या करें
यह जानकारी सिर्फ मान्यताओं, धार्मिक ग्रंथों और विभिन्न माध्यमों पर आधारित है। किसी भी जानकारी को मानने से पहले विशेषज्ञ की सलाह लें।
नोट
