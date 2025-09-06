By Dheeraj Pal
PUBLISHED September 06, 2025
LIVE HINDUSTAN
Faith
चंद्र ग्रहण का इन राशियों पर पड़ सकता है बुरा असर
7 सितंबर 2025 को पूर्ण चंद्र ग्रहण लगेगा। इसका असर कई महीनों तक राशियों पर रहेगा। कई राशि पर बुरा प्रभाव भी पड़ सकता है। चलिए जानते हैं।
चंद्र ग्रहण और राशि
मिथुन राशि इस चंद्र ग्रहण का बुरा प्रभाव पड़ सकता है। इन्हें स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। इन्हें ग्रहण के बाद दूध का दान करने से लाभ मिलेगा।
मिथुन
कर्क राशि वालों के लिए शिक्षा और करियर में काफी मेहनत करनी पड़ेगी। स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। ग्रहण काल में शिव मंत्र का जप करें।
कर्क
इस राशि वालों के लिए कारोबार और रोजगार में समस्या आ सकती है। किसी नए काम की शुरुआत न करें। ग्रहण के पश्चात चावल का दान करें।
सिंह
इस राशि के लोगों की करियर में समस्या आ सकती है। लिखा-पढ़ी के कार्यों में सावधानी रखें। ये लोग ग्रहण के बाद चावल का दान करें।
तुला
इस राशि के लोगों की धन और संपत्ति का नुकसान हो सकता है। इन्हें यात्रा में सावधानी बरतनी होगी. ग्रहण में शिव मंत्र का जाप करने से लाभ मिलेगा।
वृश्चिक
आर्थिक का नुकसान हो सकता है। पारिवारिक जीवन में समस्या आ सकती है। ग्रहण के बाद प्रयोग की जाने वाली किसी सफेद वस्तु का दान करें।
मकर
इस बार चंद्र ग्रहण कुंभ राशि में ही लग रहा है। ऐसे में इन्हें माता पिता और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। ग्रहण के बाद चावल का दान करें।
कुंभ
स्वास्थ्य और मानसिक स्थिति में समस्या हो सकती है। पारिवारिक जीवन का बहुत ध्यान रखें। ग्रहण के दौरान शिव मंत्र का जाप करें।
मीन
यह जानकारी सिर्फ मान्यताओं, धार्मिक ग्रंथों और विभिन्न माध्यमों पर आधारित है। किसी भी जानकारी को मानने से पहले विशेषज्ञ की सलाह लें।
नोट
पितरों की शांति के लिए करें ये 6 उपाय
Click Here