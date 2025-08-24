By Deepali Srivastava
PUBLISHED August 24, 2025
चांदनी बैंज के एथनिक लुक्स करें कॉपी
मलेशियाई मॉडल और एक्ट्रेस चांदनी बैंज भारत में एक्टिंग में करियर बनाने आई हैं। लेकिन वह ईशान खट्टर संग रिलेशनशिप की वजह से भी चर्चा में हैं।
चांदनी बैंज
Instagram: ChandniBainz
इन सबके बीच चांदनी के स्टाइलिश फैशन लुक्स भी काफी पसंद किए जा रहे हैं। वह कई ट्रेडिशनल लुक्स में तस्वीरें पोस्ट करती रहती हैं।
फैशन गेम
Instagram: ChandniBainz
चलिए चांदनी बैंज के कुछ एथनिक लुक्स आपको दिखाते हैं। इन्हें आप भी कॉपी कर सकती हैं।
एथनिक स्टाइल
Instagram: ChandniBainz
फ्लोरल प्रिंटेड ब्लाउज के साथ पिंक कलर की साड़ी चांदनी ने स्टाइल की है। उन्होंने बालों में फूल सजाकर लुक कंप्लीट किया है।
पिंक साड़ी
Instagram: ChandniBainz
सिल्वर लहंगा
सिल्वर कलर का लहंगा भी चांदनी पर जच रहा है। स्ट्रैपी ब्लाउज और लहंगा लुक वेडिंग फंक्शन के लिए बेस्ट है।
Instagram: ChandniBainz
प्रिंटेड साड़ी
चांदनी ने प्रिंटेड स्टाइल में साड़ी पहनी हुई है, जिसमें उन्होंने पल्लू पर नॉट लुक लिया है।
Instagram: ChandniBainz
लॉन्ग सूट
Instagram: ChandniBainz
चांदनी ने धागे वाले वर्क में लॉन्ग सूट कैरी किया है। उन्होंने इस लुक के साथ फ्रंट स्टाइल दुपट्टा लिया है।
वेलवेट सूट
Instagram: ChandniBainz
पर्पल कलर का वेलवेट सूट चांदनी पर जच रहा है। सिंपल लुक के लिए ये ट्राई करें।
येलो लहंगा
Instagram: ChandniBainz
चिकनकारी वर्क वाला येलो कलर का घेरदार लहंगा भी सुंदर लग रहा है। चांदनी ने इसे साइड स्टाइल दुपट्टे के साथ स्टाइल किया है।
सिंपल स्कर्ट लुक
चांदनी ने सिंपल स्कर्ट के साथ फ्लोरल प्रिंट ब्लाउज और दुपट्टा कैरी किया है। उनका ये कैजुअल लुक अच्छा लग रहा है।
Instagram: ChandniBainz
