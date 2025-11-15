By Navaneet Rathaur
चाणक्य नीति: जब चारों तरफ से परेशानी आने लगे, तो क्या करें?
मौर्य साम्राज्य के महान रणनीतिकार आचार्य चाणक्य की नीतियां जीवन जीने की कला सीखाती हैं। आइए चाणक्य नीति के अनुसार जानें कि जब चारों तरफ से संकट घेर ले, तो क्या करें?
चाणक्य नीति
आचार्य चाणक्य के अनुसार, संकट में बोलने से पहले 10 सेकंड चुप रहें। क्रोध और जल्दबाजी दुश्मन को और ताकत देती है। मौन से सही दिशा दिखती है।
पहले मौन रहें
चाणक्य सूत्र के मुताबिक, संकट के समय दुश्मन को कभी कमजोर ना समझें। उसकी हर चाल को ध्यान से देखें। कमजोर समझकर की गई गलती आपको खत्म कर देगी।
शत्रु को कम आंकना
चाणक्य नीति के अनुसार, अपने दुश्मन के दुश्मन को अपना मित्र बना लो। संकट में गठबंधन सबसे बड़ा हथियार है। अकेले राजा भी हार जाता है।
दुश्मन का दुश्मन मित्र
चाणक्य कहते हैं कि चारों तरफ दुश्मन हों, तो एक-एक को निपटाओ। सबसे कमजोर से शुरू करो। एक बार में सब लड़ने से हार निश्चित है।
सारी जंग एक साथ नहीं
चाणक्य कहते हैं कि संकट से पहले ही धन बचाकर रखें। बिना धन के ना सेना चलती है, ना मित्र बनते हैं। धन ही संकट का सबसे बड़ा कवच है।
धन संचय
चाणक्य सूत्र के मुताबिक, संकट में अपनी हर योजना को गुप्त रखें। पत्नी, भाई, बच्चे किसी को मत बताएं। एक बार लीक हुई तो सब खत्म।
गोपनीयता सबसे जरूरी
चाणक्य कहते हैं कि सबसे बड़ा संकट भी समय के साथ खत्म हो जाता है। धैर्य रखें और सही समय का इंतजार करें। जल्दबाजी में राजा भी रंक बन जाता है।
धैर्य कभी मत छोड़ें
चाणक्य कहते हैं कि संकट में किताबें पढ़ो, नई स्किल सीखो। जो जितना जानकार होता है, संकट उतना ही उससे डरता है। अज्ञानी हमेशा हारता है।
ज्ञान ही अंतिम हथियार
चाणक्य कहते हैं कि 'संकट जितना बड़ा होगा, विजय उतनी ही शानदार होगी।' इन 9 सूत्रों को अपनाने के बाद कोई चारों तरफ से घेर ले, तब भी आप अजेय रहेंगे।
चाणक्य का आशीर्वाद
