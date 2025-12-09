By Navaneet Rathaur
PUBLISHED Dec 8, 2025
LIVE HINDUSTAN
Faith
चाणक्य नीति: इन 4 गलत आदतों से खुद का दुश्मन बन जाता है इंसान
आचार्य चाणक्य के द्वारा रचित चाणक्य नीति शास्त्र में कई ऐसी बातें बताई गई हैं, जो जीवन के सभी कष्टों को दूर करने और चुनौतियों से पार पाने में मदद करती है।
चाणक्य नीति
आचार्य चाणक्य कहते हैं कि सबसे बड़ा दुश्मन बाहर नहीं, आपके अंदर बैठा है। कुछ गलत आदतें आपको खुद का सबसे बड़ा शत्रु बना देती हैं।
चाणक्य की सबसे कड़ी चेतावनी
चाणक्य नीति के अनुसार, गुस्से में लिया फैसला हमेशा गलत होता है। गुस्सा आंखों पर पर्दा डाल देता है, समझ खो जाती है और बाद में पछताना पड़ता है।
गुस्से में फैसला लेना
आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जिस पर आंख बंद करके भरोसा करेंगे, वही पीठ में छुरा घोंपेगा। अंधभक्ति और अति-विश्वास सबसे बड़ा नुकसान देते हैं।
जरूरत से ज्यादा भरोसा करना
चाणक्य नीति के अनुसार, अपनी कमजोरी राज की तरह छुपाएं। जो लोग आपकी कमजोरी जानते हैं, वही कल आपके खिलाफ हथियार बनाएंगे।
अपनी कमजोरी सबको बताना
आचार्य चाणक्य कहते हैं कि सही समय पर सही कदम नहीं उठाया तो जीवन भर पछताएंगे। जो मौका हाथ से निकल जाए, उसे वापस लाना नामुमकिन होता है।
अवसर को पहचानने में देर करना
गुस्सा, अंधविश्वास, कमजोरी उजागर करना और अवसर गंवाना – ये चारों मिलकर इंसान को खुद का सबसे बड़ा दुश्मन बना देते हैं।
इन 4 से जीवन बर्बाद हो जाता है
गुस्से में नौकरी छोड़ना, गलत इंसान पर भरोसा करना, अपनी कमजोरी सबको बताना और सही मौके को टालते रहना – ये आज भी सबसे बड़ी गलतियां हैं।
90 फीसदी लोग इनमें फंसे हैं
चाणक्य नीति के अनुसार, गुस्से में चुप रहें, भरोसे में संदेह रखें, कमजोरी छुपाएं और अवसर देखते ही झपटें। इन 4 नियमों से जीवन स्वर्ग बन जाता है।
चाणक्य का गोल्डन रूल
यह जानकारी सिर्फ मान्याताओं, धर्मग्रंथों और विभिन्न माध्यमों पर आधारित है। किसी भी जानकारी को मानने से पहले विशेषज्ञ से सलाह लें।
नोट
वास्तु शास्त्र: घर में काले रंग का पेंट का इस्तेमाल शुभ होता है या अशुभ
Click Here