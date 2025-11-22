By Navaneet Rathaur
PUBLISHED Nov 22, 2025
चाणक्य नीति: इन गलत आदतों के कारण घर से चली जाती हैं मां लक्ष्मी
आचार्य चाणक्य भारतीय इतिहास के सबसे महान कूटनीतिज्ञ और अर्थशास्त्री में से एक माने जाते हैं। उन्होंने अपनी नीतिशास्त्र यानी 'चाणक्य नीति' में जीवन के हर पहलू के बारे में बताया है।
आचार्य चाणक्य
चाणक्य नीति के अनुसार, मनुष्य की कुछ ऐसी आदतें होती हैं, जो उसे दरिद्रता की ओर धकेलती हैं और जिनके कारण धन की देवी मां लक्ष्मी उस घर में कभी वास नहीं करती हैं। आइए जानें।
मां लक्ष्मी का नाराज होना
आचार्य चाणक्य कहते हैं कि सूर्योदय के बाद सोने वाला घर में दरिद्रता को आमंत्रण देता है। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने से मां लक्ष्मी का वास होता है।
सुबह देर तक सोना
चाणक्य नीति के अनुसार, जहां झाड़ू नहीं लगती, बर्तन गंदे रहते हैं, वहां लक्ष्मी नहीं रुकती है। साफ-सफाई ना हो, तो धन भी बाहर निकल जाता है।
घर में गंदगी रखना
सूर्यास्त के बाद झाड़ू लगाने से घर का वैभव बाहर चला जाता है। चाणक्य नीति के अनुसार, शाम में मां लक्ष्मी विचरण करती हैं, इसलिए सफाई नहीं करना चाहिए।
शाम को झाड़ू लगाना
चाणक्य नीति के अनुसार, जो मेहमान को खाली हाथ लौटाता है, उसके घर से लक्ष्मी हमेशा के लिए चली जाती है। मेहमान को सम्मान देने से धन-वैभव बढ़ता है।
मेहमान का अपमान
शास्त्रों में रात में दही खाना वर्जित बताया गया है। चाणक्य नीति के अनुसार, रात में दही खाने से घर में दरिद्रता आती है।
रात में दही खाना
जहां रोज चीखना-चिल्लाना, गाली-गलौज होता है, वहां लक्ष्मी एक पल नहीं ठहरती हैं। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि घर में शांति बनाए रखने से धन की वर्षा होती है।
घर में झगड़ा-कलेश
जो व्यक्ति हर समय कठोर बातें बोलते हैं और दूसरों का अपमान करते हैं, उसे समाज में सम्मान नहीं मिलता और धीरे-धीरे उसका धन नष्ट होने लगता है।
कठोर शब्द
गुस्सा बुद्धि का नाश करता है। ज्यादा गुस्सा करने से व्यक्ति सही निर्णय नहीं ले पाता, जिससे करियर में हानि होती है और मां लक्ष्मी रूठ जाती हैं।
ज्यादा क्रोध
चाणक्य नीति के अनुसार, जिस घर में तुलसी का पौधा सूख जाए, वहां लक्ष्मी प्रवेश नहीं करती हैं।
तुलसी का सूखना
यह जानकारी सिर्फ मान्याताओं, धर्मग्रंथों और विभिन्न माध्यमों पर आधारित है। किसी भी जानकारी को मानने से पहले विशेषज्ञ से सलाह लें।
नोट
