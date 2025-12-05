By Navaneet Rathaur
PUBLISHED Dec 5, 2025
चाणक्य नीति: घर के लिए लक्ष्मी होती हैं इन 5 गुणों वाली महिलाएं
आचार्य चाणक्य भारतीय इतिहास के सबसे महान कूटनीतिज्ञ और अर्थशास्त्री में से एक माने जाते हैं। उन्होंने अपनी नीतिशास्त्र यानी 'चाणक्य नीति' में जीवन के हर पहलू के बारे में बताया है।
आचार्य चाणक्य
आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जिस घर में इन 5 गुणों वाली महिला होती है, वहां मां लक्ष्मी खुद वास करती हैं। आइए जानते हैं इनके बारे में।
चाणक्य नीति
चाणक्य नीति के अनुसार, जो पति को भगवान की तरह सम्मान देती है, उसका पति राजा बनता है और घर में सुख-शांति की वर्षा होती है।
पति को देवता मानने वाली
आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जो दिखावा नहीं करती, जो थोड़े में ही खुश रहती है – वही स्त्री घर में सदा बरकत लाती है। उसका घर कभी खाली नहीं होता है।
सादगी और संतोषी
चाणक्य नीति के अनुसार, जो घर को साफ-सुथरा, व्यवस्थित और पूजा-पाठ से भरा रखती है, वहां मां लक्ष्मी खुद चलकर आती हैं और कभी जाती नहीं है।
घर को मंदिर बनाने वाली
आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जो बच्चों को अच्छे संस्कार, शिक्षा और अनुशासन देती है – वह कुल की लक्ष्मी है। उसका वंश सैकड़ों साल तक चमकता है।
बच्चों को संस्कार देने वाली
चाणक्य कहते हैं कि जो सास-ससुर को माता-पिता मानकर सेवा करती है – उस घर में धन, सम्मान और पुण्य तीनों की बरसात होती है।
सास-ससुर की सेवा करने वाली
चाणक्य नीति के अनुसार, ऐसी महिला जिस घर में होती है, वहां ना धन की कमी, ना सुख की, ना सम्मान की। वह घर स्वर्ग बन जाता है।
इन 5 गुणों का चमत्कार
चाणक्य नीति के मुताबिक, जो इन 5 गुणों वाली स्त्री घर लाता है, उसके घर में मां लक्ष्मी सदा के लिए वास कर लेती हैं।
मां लक्ष्मी का वास
यह जानकारी सिर्फ मान्याताओं, धर्मग्रंथों और विभिन्न माध्यमों पर आधारित है। किसी भी जानकारी को मानने से पहले विशेषज्ञ से सलाह लें।
नोट
