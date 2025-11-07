By Navaneet Rathaur
PUBLISHED Nov 7, 2025
चाणक्य नीति: कहीं लोग आपके अच्छाई का फायदा तो नहीं उठा रहे, इन संकेतों से समझे
महान आचार्य चाणक्य की नीति हमें सिखाती है कि अच्छाई ताकत होनी चाहिए, ना कि कमजोरी। अगर आपकी अच्छाई का लोग आपका फायदा उठाने लगें, तो यह आपकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती है।
चाणक्य नीति
चाणक्य नीति के अनुसार उन संकेतों को जानते हैं, जो बताते हैं कि लोग आपके अच्छाई का फायदा उठा रहे हैं।
चाणक्य की अमर नीति
जो लोग सिर्फ अपनी जरूरत पड़ने पर ही आपको याद करते हैं, बाकी समय आपका साथ नहीं देते, वो सच्चे मित्र नहीं हैं। ऐसे लोगों से दूरी बनाने से आपके मन को शांति और आत्मसम्मान मिलेगा।
जरूरत पर ही याद
अगर आप किसी का दिल से मदद करते हैं, लेकिन सामने वाले के पास आपकी कद्र ना हो, तो ऐसे लोगों से दूरी बना लेना चाहिए। चाणक्य कहते हैं कि आत्मरक्षा के लिए यही सबसे बड़ा हथियार है।
कद्र नहीं करते
हर समय उपलब्ध रहने से भी लोग आपके अच्छाई का फायदा उठाने लगते हैं। चाणक्य कहते हैं कि सही समय पर 'ना' कहना सीखें, क्योंकि यही वह कला है जो आपके आत्मसम्मान की कद्र करना सिखाती है।
हर समय उपलब्ध
जो लोग आपकी दया, विश्वास और भावनाओं को अपनी सुविधा के लिए इस्तेमाल करते हैं, वे आपकी अच्छाई को कमजोरी का हथियार बना लेते हैं।
भावनाओं का दुरुपयोग
हर रिश्ता निभाना जरूरी नहीं, खासकर वह जो आपके मन की शांति, आत्मविश्वास और ऊर्जा को चूस ले। चाणक्य कहते हैं – ऐसे विषैले रिश्तों से मुक्त होना ही सच्ची बुद्धिमत्ता है।
नुकसान पहुंचाने वाले रिश्ते
चाणक्य के अनुसार – सीमाएं तय करें, ना कहना सीखें, स्वार्थी लोगों से दूरी बनाएं और अपने आत्मसम्मान को सबसे ऊपर रखें। ऐसा करने से आपको मानसिक शांति मिलेगी।
खुद को कैसे बचाएं?
अच्छाई का फायदा उठाने वाले लोगों से दूरी बनाने से मन शांत रहता है, आत्मविश्वास बढ़ता है, सही और सच्चे लोग आपके जीवन में जगह बनाते हैं और आपका कीमती समय बचता है।
दूरी बनाने से क्या फायदा?
चाणक्य कहते हैं कि 'अच्छा बनो, लेकिन हर किसी के साथ अच्छा होना जरूरी नहीं।' अपनी अच्छाई को ऐसी ताकत बनाओ जो आपको ऊंचा उठाए, ना कि कमजोरी जो आपको नीचे गिराए।
अच्छाई ताकत बने, कमजोरी नहीं
