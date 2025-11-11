By Navaneet Rathaur
PUBLISHED Nov 11, 2025
चाणक्य नीति: बिना बोले अपने अपमान का बदला कैसे लें?
आचार्य चाणक्य कहते हैं कि अपमान का सबसे बड़ा बदला है मौन और सफलता। बिना बोले, अपनी प्रगति से दुश्मन को जलाओ। आइए जानें मौन प्रतिशोध कैसे लें।
चाणक्य नीति
चाणक्य कहते हैं कि अपमान सुनकर चुप रहें। जब आप मौन रहते हैं, तो दुश्मन की कमजोरी समझ आती है। बोलने से ऊर्जा बर्बाद होती है, मौन से शक्ति संचित होती है।
मौन रहकर सुनें
अपमान का जवाब मेहनत से दें। चाणक्य कहते हैं कि जब तुम ऊंचाई पर पहुंचोगे, अपमान करने वाला स्वयं नीचे दिखेगा। सफलता सबसे कड़वा बदला है।
मेहनत को हथियार बनाएं
किताबें पढ़ें, कौशल सीखें। चाणक्य कहते हैं कि अज्ञानी का अपमान अस्थायी है, विद्वान का सम्मान शाश्वत। ज्ञान से दुश्मन को बौना सिद्ध करो।
ज्ञान बढ़ाएं निरंतर
चाणक्य कहते हैं कि पैसा कमाएं और निवेश करें। धनवान का अपमान कोई नहीं करता है। आर्थिक स्वतंत्रता अपमान करने वालों को चुप करा देती है।
धन संचय करें
आचार्य चाणक्य के अनुसार, स्वस्थ शरीर में शक्ति है। व्यायाम, योग, आहार सुधारें। कमजोर को अपमान मिलता है, मजबूत को सम्मान। फिटनेस से आत्मविश्वास बढ़ाएं।
स्वास्थ्य पर ध्यान दें
सकारात्मक लोगों से जुड़ें। चाणक्य कहते हैं कि कुश संगति अपमान बढ़ाती है, सत्संग सम्मान। अच्छे लोग तुम्हारी सफलता का गवाह बनेंगे।
सही संगति चुनें
चाणक्य कहते हैं कि हर पल को लक्ष्य के लिए लगाएं। समय बर्बाद करने वाला अपमानित होता है। उत्पादक बनो, दुनिया खुद सर झुकाएगी।
समय का सदुपयोग करें
अपमान करने वाले को मुस्कुराकर क्षमा करें। चाणक्य कहते हैं कि क्षमा से उसका अहंकार टूटेगा। भीतर से बदला लेते रहो, बाहर शांत रहो।
क्षमा का दिखावा करें
बड़ी उपलब्धि पर जश्न मनाओ, पर अपमान का जिक्र न करें। चाणक्य कहते हैं कि सफलता का शोर अपमान करने वाले के दिल में आग लगा देगा।
सफलता का जश्न मनाएं
