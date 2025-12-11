By Dheeraj Pal
PUBLISHED December 11, 2025
Chanakya Niti: मृत्यु के समान है इन लोगों का साथ, तुरंत बना लें दूरी
आचार्य चाणक्य की चाणक्य नीति एक महान ग्रंथ है, जिसमें जीवन, राजनीति, समाज, अर्थव्यवस्था और नैतिकता से जुड़ी व्यवहारिक बातें वर्णित हैं।
चाणक्य नीति
उन्होंने व्यक्ति के निजी जीवन को लेकर काफी गहराई से अध्ययन किया है और फिर उसके बाद अपनी नीतियों के माध्यम से बड़ी-बड़ी काम की बातें बताई हैं।
काम की बातें
ऐसे ही उन्होंने नीति शास्त्र के एक श्लोक में बताया है कि किन लोगों का साथ नहीं रहना चाहिए।
इनके साथ नहीं रहना
श्लोक है- दुष्टा भार्या शठं मित्रं भृत्यश्चोत्तरदायकः ।ससर्पे च गृहे वासो मृत्युरेव न संशयः ।।
श्लोक
चाणक्य नीति के अनुसार, अगर आप इन 4 लोगों के साथ रहते हैं और जीवन जीते हैं, तो आपका जीवन मृत्यु के समान हो सकता है।
4 लोग
कौन है चार लोग
एक गुस्सैल पत्नी, कड़वे वचन बोलने वाली महिला, धोखा देने वाली स्त्री और धूर्त दोस्त जीवन के लिए खतरा हैं।
मृत्यु के समान
गुस्सैल स्वभाव का मित्र, मुंहफट नौकर और सांप वाले घर में रहना भी मृत्यु के समान है।
अर्थ
श्लोक का अर्थ है कि एक झूठा या दुष्ट प्रवृति का मित्र किसी दुश्मन से कम नहीं है। अगर आपका मित्र भी झूठा है, तो ऐसे दोस्त का साथ छोड़ देना चाहिए।
मुसीबतें
नौकर को लेकर आचार्य चाणक्य कहते हैं कि अगर आपका नौकर दुष्ट प्रवृति का है, तो इससे भी आपके लिए मुसीबतें खड़ी हो सकती हैं।
यह जानकारी सिर्फ मान्यताओं, धार्मिक ग्रंथों और विभिन्न माध्यमों पर आधारित है। किसी भी जानकारी को मानने से पहले विशेषज्ञ की सलाह लें।
नोट
