चाणक्य नीति: दुश्मन से हैं परेशान, तो ऐसे पाएं छुटकारा
चाणक्य (कौटिल्य) मौर्य साम्राज्य के महान रणनीतिकार थे। इनकी नीति जीवन की हर परेशानी का हल देती है। आचार्य चाणक्य ने दुश्मनों को परास्त करने के भी उपाय बताए हैं।
आचार्य चाणक्य
अर्थशास्त्र और नीतिशास्त्र के रचयिता आचार्य चाणक्य अपनी नीतियों से दुश्मनों को चतुराई से हराने में माहिर थे। उनकी नीतियां आज भी प्रासंगिक हैं। आइए जानें दुश्मनों को हराने की नीति।
चाणक्य नीति
"अनुलोमेन बलिनं प्रतिलोमेन दुर्जनम्।"
दुश्मन की ताकत जानें। अगर बलवान है तो समझदारी से, कमजोर है तो सीधे। अपनी शक्ति से तुलना करें। योजना बनाकर उसे परास्त करें।
शत्रु की ताकत पहचानें
चाणक्य कहते हैं - क्रोध में निर्णय गलत होते हैं। दुश्मन उकसाए तो शांत रहें। सही समय का इंतजार करें। धैर्य से शत्रु खुद गलती करेगा।
धैर्य रखें, क्रोध ना करें
अपनी योजनाएं गुप्त रखें। सामान्य व्यवहार करें। दुश्मन को लगे आप कमजोर हैं। अचानक हमला करें। चाणक्य नीति कहती है कि गुप्त योजनाएं ही विजय दिलाती हैं।
दुश्मन को भ्रम में रखें
चाणक्य कहते हैं कि दुश्मन के मित्र को अपना बनाएं। उससे जानकारी लें। आंतरिक कलह पैदा करें।
मित्र बनाकर हराएं
चाणक्य नीति के मुताबिक, ज्ञान सबसे बड़ा हथियार है। दुश्मन की कमजोरी जानें। उसकी रणनीति समझें। किताबें पढ़ें, सलाह लें। अपनी बुद्धि से उसे हराएं।
ज्ञान से जीतें
चाणक्य कहते हैं कि सही समय पर वार करें। दुश्मन कमजोर हो तब हमला करें। ऐसे में धैर्य रखें, अवसर का इंतजार करें। जल्दबाजी नुकसान देती है।
समय का सही उपयोग
चाणक्य कहते हैं - दुश्मन तभी डरता है जब आप मजबूत हों। स्वास्थ्य, ज्ञान, धन बढ़ाएं। आत्मविश्वास रखें। अपनी कमजोरी ना दिखाएं।
खुद को मजबूत बनाएं
दुश्मन परेशान करें तो चाणक्य के 7 सूत्र अपनाएं: ताकत जानें, धैर्य रखें, भ्रम दें, मित्र बनाएं, ज्ञान बढ़ाएं, समय चुनें, खुद मजबूत बनें। इससे आपको जीत मिलेगी।
चाणक्य नीति अपनाएं
