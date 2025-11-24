By Navaneet Rathaur
PUBLISHED Nov 24, 2025
LIVE HINDUSTAN
Faith
चाणक्य नीति: जीवन में बार-बार हो रहा है आपसे धोखा, जानिए इसके पीछे का कारण
अगर आप अपने जीवन में बार-बार धोखा खा रहे हैं, तो आचार्य चाणक्य कहते हैं इसके पीछे आपकी गलतियां ही जिम्मेदार हैं। आइए चाणक्य नीति के अनुसार इन गलतियों के बारे में जानें।
आचार्य चाणक्य
आचार्य चाणक्य के अनुसार, बिना परखे विश्वास करने वाला खुद अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारता है। दो-चार मीठी बातों में आकर सब कुछ बता देते हैं? यही सबसे बड़ी गलती है।
जल्दबाजी में भरोसा
जो बार-बार आपकी पुरानी कमजोरियां उछालकर शर्मिंदा करता है, वह दोस्त नहीं, आपकी कमजोरी ढूंढ रहा है। चाणक्य कहते हैं-ऐसे व्यक्ति से तुरंत दूरी बना लेना चाहिए।
पुरानी गलतियां याद दिलाने वाले
चाणक्य नीति कहती है कि अपने राज पत्नी, भाई या सबसे करीबी दोस्त को भी नहीं बताना चाहिए। गुप्त बातें सबके सामने उजागर करने से आप धोखे के शिकार हो सकते हैं।
अपने राज सबको बताना
सामने मीठा बोलकर पीठ पीछे जहर उगलने वाले सबसे खतरनाक होते हैं। चाणक्य नीति के मुताबिक, दोमुंहे लोगों से दूरी बना लेने में ही समझदारी है।
सामने मीठा और पीछे से कड़वा
आचार्य चाणक्य कहते हैं कि किसी को तुरंत अपना समझ कर गहरा रिश्ता बना लेना आपको धोखा दिला सकता है। क्योंकि हर चमकती चीज सोना नहीं होती है।
रिश्ते परखे बिना गहरा करना
चाणक्य नीति कहती है कि समय और परीक्षा के बाद ही किसी पर विश्वास करना चाहिए। गलती सब करते हैं, लेकिन समझदार वही है जो उसे दोहराता नहीं है।
चाणक्य का मास्टर रूल
चाणक्य कहते हैं कि धोखा खाकर खुद को कोसना नहीं चाहिए। बल्कि इससे सीख लेकर और जीवन में आगे बढ़ जाना चाहिए।
अगर धोखा हो जाए तो क्या करें?
कोई राज किसी को ना बताएं, गलतियां गिनाने वालों से दूरी, दोमुंहे लोगों से दोस्ती नहीं और किसी पर जल्दबाजी में भरोसा ना करें।
धोखा से बचने के नियम
यह जानकारी सिर्फ मान्याताओं, धर्मग्रंथों और विभिन्न माध्यमों पर आधारित है। किसी भी जानकारी को मानने से पहले विशेषज्ञ से सलाह लें।
नोट
जानिए घर में कछुआ को किस दिशा में रखने से क्या फायदा होता है?
Click Here